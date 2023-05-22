發生1年後才通報的慘劇…長沙塌樓案54死 66官被鍘

去年4月29日，湖南省長沙市望城區一8層居民自建樓房突然垮塌。(中新社)

湖南長沙市去年4月發生八層樓自建房倒塌事件，官方昨公布調查報告，認定主因是屋主違法違規加蓋、地方政府放任不管，嚴懲包括兩任市長在內、共66名官員。不過讓網民炸鍋的是報告首次公布「事故造成54人死亡，其中44人是大學生」，怒批「原來死了這麼多人，官方一年多來卻從未公布」，「也壓太久了」。

新華社報導，湖南長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組2022年4月29日發生一起特別重大居民自建房倒塌事故，造成54人死亡、9人受傷，直接經濟損失人民幣9077.86萬元。

國務院 常務會議日前審議通過事故調查報告，認定是因房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營，地方黨委政府及其有關部門組織開展違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，有的甚至推卸責任、放任不管，造成重大安全隱患長期未得到整治而導致。且事發前，房主拒不聽從勸告，未採取緊急避險疏散措施，是導致人員傷亡多的重要原因。

調查報告同時認定湖南省、長沙市、望城區及有關部門存在集中治理部署遲緩簡單應付、日常監管相互推諉迴避矛盾、排查整治不認真走過場、對違法違規行為查處不力、房屋檢測 機構管理混亂、自建房規劃建設源頭失控等問題。涉事房主和有關企業存在相關違法違規行為。

湖南省紀檢監察機關對事故中涉嫌違紀違法的62名公職人員進行嚴肅追責問責，當中4人因嚴重違紀違法並涉嫌職務犯罪被移送司法機關處理。其中，湖南省政府副祕書長鹿山、長沙市長鄭建新、長沙市祕書長劉擁兵等多名高層官員遭黨內嚴重警告處分並免去現職。另外，曾任長沙市委書記或市長的重慶市長胡衡華、湖南省人大常委會黨組成員陳文浩、長沙市委書記吳桂英、貴陽市委書記胡忠雄也遭問責處分。

涉事房主吳治勇、湖南湘大工程檢測有限公司法定代表人楊雙富、金山橋街道金坪社區盤樹灣組居民龍立勤等14人涉嫌重大責任事故罪、提供虛假證明文件罪、尋釁滋事罪，被公安 機關立案偵查、檢察機關提起公訴。

調查報告迅速衝上微博熱搜，不少網民以為是新事故，點進報導一看才知是一年多前的事故，震驚留言：「是我一個人今天第一次知道還有這麼一件大事故嗎？」，「為啥新聞一年後才出啊」。翻閱舊報導發現內容大都是「現場已有人被救出」，「房主等9人被刑事拘留」等，未提及全部死傷，沒想到造成54死，其中不乏醫學院學生，讓網民炸鍋。