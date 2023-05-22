「戲呢？錢呢？」越劇名家為年輕演員叫屈 淚轟梅花獎

何賽飛在一場比賽中，聲淚俱下地為年輕演員叫屈。(取材自微博)

國家一級演員、越劇表演藝術家何賽飛近日擔任評委時，因聽到山西青年晉劇演員張軍波在省團無法轉正、每月1500元（人民幣，下同）工資還要兼職開網約車 養活三個孩子，難掩心疼和憤怒，對著鏡頭怒批戲曲 行業現狀，並質問「戲呢？錢呢？到哪裡去了？」，引來網民共鳴並衝上熱搜首位，但也招致「何賽飛痛斥梅花獎」批評。何賽飛回應這是一些自媒體斷章取義，擾亂視聽。

北京 日報報導，60歲的何賽飛真情流露的發言發生在近日「戲聚高平·擂響中華——中國梆子大會」第二小組比賽中，張軍波表演了一出「清風亭」，主持人白燕升稱張軍波的從藝經歷非常坎坷，被省團看中到太原，每月工資只有1500元，一直是臨時工，妻子和三個孩子還留在老家，演戲之餘跑網約車、送外賣補貼家用，39℃高燒打點滴還在舞台上堅持表演，妻子幾次半開玩笑地稱要和他離婚。

白燕昇講述張軍波狀況時一度眼含熱淚，聲音哽咽，「每一個院團長，都應該善待這樣好的年輕演員，我們老說戲曲的未來在青年，光喊口號有什麼用，我們需要有人為這樣優秀的演員保駕護航，年輕演員才有出路，戲曲才有出路啊！」。

面對此情此景，何賽飛在評委席也大聲呼籲：「這樣的藝術家不保護，不給予基本生存，給誰？！」她難掩激動之情，眼含熱淚，言語哽咽道：「你說為事業，為中國戲曲建設，哪有這麼多高尚的想法，他就是愛好，他喜歡，他從骨子裡喜歡……振興戲曲真的不是喊的，他就是藝術家！你們口口聲聲梅花獎、文華獎，幾百萬幾千萬花那麼多錢排一台戲，得了獎之後放在倉庫裡，老百姓也看不到，戲呢？錢呢？到哪裡去了？」

這段視頻被上傳網路後，獲廣大網民讚賞和支持何賽飛敢說話、說真話的真誠態度，並迅速衝上熱搜首位。不過也引來「何賽飛痛斥梅花獎」的批評。