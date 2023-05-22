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安徽漢殺人焚屍判死、獄中亡 家屬申請700萬國賠惹議

中國新聞組／北京22日電
獄方發布的不予賠償決定書。（視頻截圖）
獄方發布的不予賠償決定書。（視頻截圖）

涉及2005至2006年河南省商丘市梁園區三起殺人焚屍案被判死刑的張學忠，去年底在獄中罹癌去世。家屬指控監獄怠於履行醫療保健義務導致張學忠死亡，申請700餘萬元（人民幣，下同）國家賠償，其中包括喪葬費、張父生活費及精神損害撫慰金。監獄則回應張學忠是正常死亡。話題衝上熱搜，不少網民批「殺人焚屍還好意思索賠？」，也有人疑「難道是冤獄？」。

澎湃新聞報導，2006年11月26日，安徽省宿州市蕭縣人張學忠作為犯罪嫌疑人，被商丘市公安局梁園分局以涉嫌故意殺人刑事拘留。2007年9月19日，商丘中院一審以搶劫罪判處張學忠死刑。不服判決的張學忠向河南省高院提出上訴，河南省高院2009年9月5日裁定駁回。

之後，最高法裁定認為一審判決、二審裁定認定張學忠犯搶劫罪的事實不清、證據不足，對死刑判決不予核准，並撤銷河南省高院二審維持原判的裁定，發回河南省高院重審。2010年6月22日，河南省高院裁定發回商丘中院重審。2011年11月26日，商丘中院再次判處張學忠死刑。張學忠再次上訴，河南省高院再裁定撤銷一審判決發回重審。

2013年11月4日，商丘中院第三次作出判決，以搶劫罪、盜竊罪判處張學忠死刑、緩期兩年執行，並限制其減刑。張學忠再度上訴，被河南省高院裁定駁回。

張學忠的兒子張露明表示，2022年8月初，監獄告知他們，張學忠疑患癌。經確診，張學忠患晚期胰腺癌，家屬多次申請保外就醫，但監獄方未批准。2022年12月3日，監獄方通知說張學忠不行了，當日張學忠就因癌症在監獄去世。

張學忠案申訴代理律師李長青稱，他2021年4月2日會見張學忠時，看到其頭部、手臂、腿部均有明顯傷疤，疑在監管期間遭到毆打、虐待。他和張的家屬們認為，不能排除張學忠在服刑期間遭受飲食、休息、勞動和管教等虐待是其患病原因。同時，張學忠患病期間沒有得到及時合理的醫療救治，監獄怠於履行醫療保健義務，是導致張學忠死亡的關鍵原因。

張露明說，國家賠償申請時涉及三個方面：其一是賠償金、喪葬費213萬6740元；其二是支付張學忠88歲父親的被扶養人生活費12萬；第三是此案給他們一家人帶來莫大的精神損失，他們請求的精神損害撫慰金為500萬。

5月19日，張學忠的代理律師收到河南省第二監獄作出的「不予賠償決定書」。「不予賠償決定書」中表示，經監獄調查核實，張學忠在監獄服刑期間，監獄對其依法履行監管職責。張學忠不存在遭受毆打、虐待的情形。張學忠患病期間，監獄給予及時醫療救治，充分保障了罪犯及家屬合法權益，不存在延誤治療的傾向。

有網民表示，都殺人焚燒了了，這樣的重刑犯，家屬還好意思索賠，還是這麼大的金額，「有沒有給受害者家屬謝罪和賠償呢？」還有網民問「為什麼九年了還沒執行死刑？」有人則解釋說，「死緩如果在緩刑期間不重新犯罪是不會執行死刑的。」也有網民質疑，張學忠生前一再上訴並多次被駁回，「難道他真有冤情？」。

病重的張學忠拍片交待兒子要照顧好家裡、照顧好媽媽。（視頻截圖）
病重的張學忠拍片交待兒子要照顧好家裡、照顧好媽媽。（視頻截圖）

監獄 河南 高院

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