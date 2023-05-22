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為跟上海男友結婚 她辦「「深度美顏」假證 連戶籍也改了

中國新聞組／北京22日電
吳女為和男友結婚，「高P照騙」辦假證。（取材自看看新聞）
吳女為和男友結婚，「高P照騙」辦假證。（取材自看看新聞）

一名來到上海的吳姓女子，為迎合男友對結婚條件的要求，在網上找人幫她製造「深度美顏」的假身分證，不僅在假證換上美美照片，連年齡、戶籍也都改了，以此留住男友和她結婚。上海警方在日常檢查中查獲吳女使用假身分證，一條製售偽造證件的產業鏈也隨之浮出水面。

影音來源：YouTube

看看新聞報導，今年3月初，上海普陀公安分局長壽路派出所在日常檢查中查獲身分證，沒想到和這張身分證一同被查到的居然還有另一張身分證，而它們的主人都是吳女。

兩張都是假身分證，一張姓劉、一張姓林，吳女不但給自己換上深度美顏的照片，還竄改了年齡，從2001年出生改為2002和2003年、連戶籍地也從廣西改為上海和湖南，相應的身分證號碼也被修改。

民警介紹，吳女來滬之後，希望迎合男朋友結婚的要求，於是在網上找了製作假身分證的人，改戶籍、P照片，以此留住男友。吳女表示，照片都是用美顏相機拍的，網上製造假證的人說可以按照她的要求，修改身分證上的任何一個部位。

警方隨後在多地實施抓捕，查處製假窩點6處、製假設備16台，他們每天製造假證的件數在10-15件。目前，21名犯罪嫌疑人因涉嫌偽造、買賣身分證件罪已被普陀警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦。

吳女本人。（取材自看看新聞）
吳女本人。（取材自看看新聞）

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