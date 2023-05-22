「不要找我了 我一生很幸福」 七旬病婦留遺書走進深山

老人被找到時很虛弱，民警從包裡掏出牛奶給老人。(取材自都市快報)

「請你們不要找我了，我這一生很幸福」浙江省杭州一名70多歲方姓老太太，因為生病不願拖累兒女，留下遺書後獨自走進深山。家人發現老太太失蹤後遍尋不著，七小時後報警，30多人冒雨搜尋將近一天，終於在一處樹木叢生的小山坡發現兩手多處割傷且虛弱的老太太。老太太說，她原本想輕生，但到了山上想起種種又有些不捨，不知該怎麼辦。

都市快報報導，方姓老太太16日下午失聯，家人四處尋找沒結果，到傍晚才報警，兒媳婦稱老太太出門前給孩子們留下一封「遺書」寫著：「我今天打車到很遠地方去了，我不回來了。請你們不要找我了，我這一生很幸福，有這麼優秀的女兒、兒子、女婿，寶貴大孫子、小孫子，外孫女、外孫，寶貴女兒、兒子、女婿、兒媳婦你們辛苦了。好女婿還帶我玩了那麼多風景區，還幫我家庭紛擾，真是獨一無二的好女婿、好兒媳，對不起你們。」

遺書還說，「寶貝女兒，兒子，辛苦你們了，為媽媽付出了這麼多代價，為我操了不少心。你們都是優秀的好孩子。我也不願意這麼做，因為我的病不好治，我也天天在堅持，我怕死在醫院，怕害他們，所以堅決回來。我年紀差不多了，長痛不如短痛……如果再活這裡一天連累大家一天，你們大家工作都忙，生活壓力大。我不能加重你們負擔……人老了總有一天要走的，請你們不要難過。」

老太太留下的信，看了令人揪心。(取材自都市快報)

派出所查看監控發現，方姓老太太在16日中午時分，從家裡走出後上了公交車。當天下午2時03分左右，在西溪路與紫金花路交叉口附近的公交車站下車後不見身影。派出所分析老人是進山了，派出幾路警力上山搜尋，天下著大雨，大家找了一晚上，凌晨1時許雨勢增大，只好先撤。

第二天一早又派出20多名警力，社區派了10多名工作人員和老人的子女們一起上山，從早上8時多開始搜尋3個多小時依然無果，眾人準備集合商量「我們再在附近看下」，在隔著兩、三米遠的一個小山坡，樹木叢生，搜尋人員突然看到樹叢中有什麼晃了下，繞過去在樹叢的泥地上，發現老太太坐在那，撐著傘，左眼睛腫著，手上和身上衣服上有不少深色印跡，都乾了。此時距離老太太失蹤已經快一天了。

老太太被送到醫院後，經過檢查沒有大礙已回家。

據報導，老太太一家來自外省，子女們在杭州打工多年，目前一大家人都生活在杭州。老太太患有重病，擔心連累子女，留下遺書想輕生。到了山上，想起種種，老人又有些不捨，又不知該怎麼辦。