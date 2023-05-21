憂失控？ 全中唯一打工博物館將拆遷 百餘民工告別

中國唯一由民間打工者創辦的公益博物館「打工文化博物館」。（取材自​微博）

中國唯一由民間打工者創辦的公益博物館 「打工文化博物館」，在成立15年之後，因被納入北京 東郊皮村拆遷範圍，將無限期閉館。博物館日前舉辦告別式，百餘名打工者和參觀民眾齊聚，向博物館最後道別。有分析指出，這間博物館被納入拆遷範圍，恐因當局擔心這類打工組織可能「失控」。

圖為打工者最熟悉的地方——出租屋。（取材自人民網）

綜合媒體報導，打工文化博物館位於北京東五環外的城中村皮村內，是中國唯一由民間打工者創辦的公益博物館，由服務外來勞工 的民間機構北京「工友之家」發起。2008年在香港樂施會等機構的支持下，工友之家創辦人孫恒和工友們將舊廠房租下，收集了首批500件展品，並正式對外開放。

館內展出空間。（取材自微博）

皮村九成人是外來打工者，孫恒認為，在中國工業化與城市化的發展進程中，打工者作出了巨大貢獻，卻欠缺自己的文化歷史，「不能讓這歷史白白過去，我們要記錄自己的文化歷史。」

打工文化博物館只有30多坪，沒有昂貴的藝術品，沒有專業的設計，甚至沒有冷氣、風扇，只有樸實的物品和簡單的陳列。博物館收藏了打工者的暫住證、保安服、工錢白條、維權者的故事、給家人的書信、留守兒童的照片，記錄了中國改革開放以來打工者的歷史及日常生活，及城市農民工生活的點滴與悲歌。展品包括已故打工詩人許立志的詩歌、富士康跳樓女工田玉留下的書信和自製的布拖鞋等。

圖為深圳富士康跳樓倖存女工田玉寫給「工友之家」的感謝信和親手編製的拖鞋。（取材自人民網）

一位不便具名的北京律師對這樣的民間組織能存活至今，感到驚奇，「在中國，勞工組織一向『敏感』」。另有分析人士認為，民間打工文化博物館被強拆，帶有高度的政治性，「打工仔自行形成不同的社群互助合作，將形成另外一套脫離管理系統的民眾自治組織。這對於要求對社會高度控制的中共，是不能容忍的。」

打工文化博物館負責人王德志則公布了博物館及展品之後的可能去向，包括全國總工會的研究室，希望接收博物館的新工人群體展品，做一個關於工人運動的歷史展覽板塊。此外，河北有大學表示有意接收藏品；湖南有熱心人士提出可提供自家別墅作為展館，亦有線上展覽公司希望把博物館做成線上展。