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直播PK喝白酒 網紅「三千哥」狂灌4瓶暴斃

中國新聞組／北京21日電
網傳「三千哥」最後一場PK直播。（視頻截圖）
網傳「三千哥」最後一場PK直播。（視頻截圖）

粉絲數量4.4萬的網紅「三千哥」直播PK喝白酒，飲酒過量去世，引發網友關注。他的好友趙先生發布悼念「三千哥」的視頻：「今天來見你最後一眼，一路走好！願天堂沒有狠PK，沒有大白（白酒）」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，趙先生表示，「16號凌晨1點多鐘PK結束後，到了下午1點鐘的時候發現人已經沒了。他就是打PK，前面我不知道喝了多少，但是後面的視頻我看他喝了差不多4斤，先喝了3瓶沒有吐，第4瓶又喝了」。

另一位視頻博主「明公公順利傳媒」回顧了PK過程，「他一共打了4把PK，第一把打了一個，第二把打了兩個外加三個紅牛，第三把沒輸，第四把輸了四個，一共喝了七個白開水（白酒）加三個紅牛」。

從視頻來看，他喝了三瓶白酒之後明顯有點不適，但他手指著鏡頭表示「我命由我不由天」，隨後又喝下了第四瓶。等到下午家人發現，人已經去世了。

趙先生透露，葬禮那天和他打PK的人並沒來，他的家裡人不服，人都死掉了還沒來。

「三千哥」曾在直播中講述個人經歷，「生意失敗，我向生活低頭了，我放下了尊嚴放下了面子，把最後的希望寄託在某某平台上，拚盡了最後一絲力氣搞的直播環境。男人再難也要有夢想，大膽的去拚搏，幹就完事了。接下來讓我們一起見證奇蹟吧」。

網友質疑，與「三千哥」PK的博主是否應擔責？律師張公典表示，「三千哥」是有完全行為能力的人，在這個過程中也沒有發現他人威脅、引誘或勸酒，他應該為自己的行為自擔風險，因此意外身亡也很難進行追責。

網紅「三千哥」。（視頻截圖）
網紅「三千哥」。（視頻截圖）

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