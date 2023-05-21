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「聚眾淫亂」杭警公布6同志姓名惹議

中國新聞組／北京21日電
網傳現場畫面。（視頻截圖）
網傳現場畫面。（視頻截圖）

浙江杭州市警方日前公示一起「聚眾淫亂」行政處罰決定書，其中一則行政處罰決定書中寫道，被處罰人參加由他人組織、召集的男同性戀群體聚會。被罰的6人姓名被曝光，引發議論。有律師指出，公示內容違反「公安機關執法公開規定」，涉嫌侵犯他人隱私

來源：YouTube

根據公示，6人在杭州市西湖區某某新村某幢某室內，參加由他人組織、召集的某某聚會，進行「口交」、「肛交」等淫亂活動。依據「治安管理處罰法」有關條文，給予6人行政拘留13日並處罰款人民幣500元的行政處罰。

通報指出，現場收繳某某劑共兩個、某某油共三瓶、某某膏一盒、某某環兩個、某某套共計20個。有網友評論，「一定要說得這麼詳細嗎？」、「好多新鮮名詞，下次就不要一一列舉了」。

網友爆料，當時的情況應該是這樣的：聚眾淫亂之前，6人先建立了一個群聊，其中吳某是組織者，他們先在一個群聊裡面上傳照片，只有顏值身材都過關的人，才能參與到本次聚會當中，其中5個人都是男模，自然順利過關，另有一個身形較胖的男子也想參加，就用了假照片，抵達現場後被其他人嫌棄並趕走，這名男子一怒之下報警。

網友評論，「只說聚眾淫亂，沒說他們同性戀，同性戀都是自媒體說的」、「幹的漂亮，就該公眾，讓這些小年輕知道，傷風敗俗的事不是隨便能做的」、「同性戀屬於個人隱私，那異性戀雙性戀屬不屬於個人隱私」。

微信公眾號「行政處罰那些事」主理人魯宏博律師指出，公示內容涉嫌違反公安部印發的「公安機關執法公開規定」，該規定第14條要求，向社會公開法律文書，應當對文書中載明的自然人姓名作隱名處理，保留姓氏，名字以「某」替代。

魯宏博並表示，隱私權就是指個人對其私生活安寧、私生活秘密等享有的權利，是自然人享有的對其個人的、與公共利益無關的個人訊息、私人活動和私有領域進行支配的一種人格權。「性取向應當是一個人的隱私，受法律保護，不應當公開。」

隱私 同性戀 公安

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