「老賴」鑽漏洞 找黃牛買票搭機 最高法出手了

針對被限制高消費的「老賴」也能訂機票亂象，最高人民法院將強力取締，此為示意圖。（取材自每日經濟新聞）

最高人民法院日前召開新聞發布會，將針對一些限制失信被執行人利用漏洞，找「黃牛」買票，乘坐飛機、高鐵的「黑名單」，進行全面調查核實、嚴厲打擊不法。

據紅星新聞今年3月報導，部分限高人員仍可輕易地購買機票、乘坐飛機，只需要聯繫黃牛，並在機票全價的基礎上額外付人民幣1200元（約171美元），部分黃牛甚至搭建網站號稱「解決出行難題」。黃牛老嚴（化名）稱，可以用身分證，也可以用護照。適用中國國航、深圳航空、四川航空、南方航空、東方航空 、吉祥航空和上海航空。

每日經濟新聞報導，「成功」購票的「老賴」不少，主要是因「黃牛」收集這些老賴的資料，定向推送廣告信息，為老賴挖出突破「限高令」的「暗道」，透過修改身分信息、使用護照在境外網站購票等方式來購票；讓老賴選擇使用紙質證件走人工通道，避免用身分證走機器刷票通道。

界面新聞消息指出，針對有的失信被執行人明明有錢，但卻通過假離婚、關聯交易等方式提前轉移財產，導致「無錢」可執行的現象，最高法相關負責人表示，失信被執行人以各種方式規避、逃避、抗拒執行，是人民法院執行工作重點打擊的對象。

最高法執行局副局長王富博表示，目前，中國已經建成以最高人民法院「總對總」為主、以地方法院「點對點」為輔的網絡查控系統，可以查詢存款、車輛、證券 、網絡資金、理財產品、不動產等16類25項信息。今年將進一步升級「總對總」網絡查控系統，提升執行效率。