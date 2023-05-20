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外籍女遭外賣員猥褻還說「I love you」 中網友：丟臉到國外

中國新聞組／北京20日電
外籍女子遭外賣員當街攔下，女子說NO他仍不放手。（視頻截圖）
外籍女子遭外賣員當街攔下，女子說NO他仍不放手。（視頻截圖）

一名外籍女子5月19日凌晨獨自行經江蘇省蘇州市一處停車場，突遭一名外賣員當街猥褻，外籍女子驚恐尖叫，掙脫躲進一家披薩店裡才獲救。這段監控視頻在網上流傳後引發中國網民眾怒，大罵這名外賣員「真丟人」，「這下政府還能說中國很安全了嗎？」。警方不到一天就宣布刑拘了涉案的28歲蘇姓外賣員，有人叫好，也有人諷「受害者是外國人才這麼高效率吧」。

四川觀察報導，這段網傳視頻稱事發在5月19日凌晨，地點在江蘇蘇州一處戶外停車場。視頻中可以看到，一名外籍女子後面尾隨著一個身穿外賣工作服的男子，男子接著快速靠近女子，並將女子推進停車場車輛後方，還對女子說了一句「I love you」。

據目擊者李先生表示，女子一直發出「NO，NO」的呼喊聲，並驚恐尖叫，女子後來掙脫後快速走進一家披薩店裡，外賣員還跟著追過去，看女子已到店裡，他不敢進去才離開。

這段視頻隨即引來大批網民怒批這名外賣員「是管不住下半身嗎？」，「真丟人」，「這個人怎麼這麼大膽，當街猥褻女孩子」，「太惡劣了，應該嚴懲」，「女子跑走了他還邊摸著自己的那裡邊追，好噁」，「嚇死那女的了」，「遇到這種要麼快跑要麼給他要害一腳」，「無語至極了」，「割以永治」，「這下丟臉到國外去了」，「人抓到了嗎？別吹國內安全啥的了」。

視頻曝光不久，5月19日晚，江蘇省蘇州崑山市公安局就發布警情通報指出，5月19日下午，該局接報崑山某停車場內發生一起猥褻警情。接警後，立即組織警力開展調查，迅速抓獲犯罪嫌疑人薛某某（男，28歲）。經查，薛某某對其於19日凌晨強制猥褻他人的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人薛某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

對於警方不到一天就發出通報且刑拘了嫌疑人，不少網民給予肯定：「這次效率高」、「難道警方動作這麼快」，也有人質疑「是外籍女子才這麼快抓到人吧，如果是本國女子可能還要等幾天」，嘲諷「只要是遇到外國人受害，中國公安的破案速度永遠都是世界第一」。

外賣部半抱著外籍女子要把她推到角落。（視頻截圖）
外賣部半抱著外籍女子要把她推到角落。（視頻截圖）

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