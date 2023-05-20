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弒母案二審 北大生寫懺悔信求生 家屬盼改判「不想讓他死」

中國新聞組／北京20日電
吳謝宇被囚4年，求生欲極強。（取材自上游新聞）
吳謝宇被囚4年，求生欲極強。（取材自上游新聞）

「北大資優生吳謝宇弒母案」日前二審開庭，法官宣布擇期宣判。吳謝宇的辯護律師表示，吳求生欲望很強，「他想活著來贖罪」。這名被一審法官判死並形容「主觀惡性極深，犯罪手段殘忍」的嫌犯，被羈押的四年多在寫東西、教獄友英語。吳謝宇姑父說，家屬依然希望能改判，「我們沒有辦法，不想讓他死。」

影音來源：YouTube

上游新聞報導，2021年8月28日，央視首次公開披露吳謝宇兩次庭審情況，吳謝宇數次痛哭流涕，「我從小就知道，世界上沒有比我媽媽更好的媽媽。」父親病故後，他悲觀厭世，他認為母親跟他的想法一樣，於是產生幫助母親解脫痛苦的念頭。吳謝宇自行辯護中表示認罪認罰，同時懇請法院給他一次改過自新的機會。

2019年底，王椿（化名）因涉嫌非法採礦罪進入福州市第一看守所，與吳謝宇在同一監室。王椿說，監室裡有20多個人，吳謝宇沒有和其他人發生過爭吵，大部分時間都在寫東西。

吳謝宇在2021年10月，先後從看守所寫下給其舅舅、阿姨和案件中的詐騙受害者至少3封手寫信件。每封信都逾萬字，最多的達到1.8萬字，總字數接近5萬字。他花了較大篇幅表達懺悔，希望爭取「一個活著去贖罪的機會」。最後整理出的「自述材料」三份有近400頁。一部分由律師保存，另外幾十頁文字作為吳謝宇的辯護詞遞交給法院，他希望這份材料能給世人以警示作用。

另名曾和吳謝宇同監室的楊鵬（化名）說，一些人文化程度低，不知道如何給家屬寫信，會找到吳謝宇請教，吳謝宇也教其他人英語。王椿還說，在看守所，吳謝宇教了他不少文化知識，還會詳細講解。

王椿被送往監獄臨行前，吳謝宇唱歌送行，在監獄時，王椿還收到吳謝宇的來信，信中表示關心。

大象新聞報導指出，對於案件的二審，吳謝宇姑父依然希望可以改判，「我們沒有辦法，不想讓他死，但是會等法院的判決。」

封面新聞報導，一審法院認為，被告人吳謝宇構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身分證件罪，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣10萬3000元（約1萬4695美元）。吳謝宇不服上訴。　

北大生弒母案二審現場。（取材自福建省高院）
北大生弒母案二審現場。（取材自福建省高院）

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