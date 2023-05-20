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杭州女童墜樓案 保母一審「判一緩二」 女童母哭暈不接受

中國新聞組／北京20日電
事發當時，電梯來到1樓並打開門，吳某芳提著滑板車走出電梯，電梯門即將關閉時，她回頭看了一眼才發現女童並未跟出來。（視頻截圖）
事發當時，電梯來到1樓並打開門，吳某芳提著滑板車走出電梯，電梯門即將關閉時，她回頭看了一眼才發現女童並未跟出來。（視頻截圖）

浙江杭州一名2歲女童去年因吳姓保母顧著滑手機而被獨留電梯內，隨後從8樓墜樓身亡。杭州市拱墅區人民法院18日對此案一審宣判，保母因過失致人死亡罪判處有期徒刑一年，緩刑二年。女童父親不滿判決，氣憤地說：「保姆竟然一天牢不用坐」；女童的母親則哭暈表示不接受這個結果，將向檢察院提起抗訴申請。

重慶晨報報導，案發已近一年時間，女童父親陳長江說，保母至今未道歉。談起事發當時，他依然控制不住悲傷的情緒，痛訴「每一次看視頻，談及此事，都是在揭傷疤。」

5月18日，在判決前夕，陳長江在凌晨3點半給已過世的女兒寫了一封信，並拍攝視頻讀...
5月18日，在判決前夕，陳長江在凌晨3點半給已過世的女兒寫了一封信，並拍攝視頻讀給女兒聽。陳長江在信中說，「這次庭審，我會帶上妳的照片去。」（取材自紫牛新聞）

2023年4月18日，此案在杭州市拱墅區人民法院開庭審理。檢察機關以涉嫌過失致人死亡罪向保母吳某芳提起公訴。陳長江介紹，庭審中保母吳某芳承認將孩子遺留在電梯有過失，家屬遞交的更改罪名為間接故意殺人罪申請，已交由合議庭研究。

判決指出，吳某芳明知對幼兒而言電梯為較大風險場所，但因疏忽大意而將幼兒單獨滯留在電梯內，以致發生幼兒單獨走出電梯並爬窗墜樓死亡的後果，其行為應以過失致人死亡罪定性。

被獨留在電梯裡的女童受到驚嚇大哭，多次呼喊「阿姨」求救，電梯則開始上行。（視頻截...
被獨留在電梯裡的女童受到驚嚇大哭，多次呼喊「阿姨」求救，電梯則開始上行。（視頻截圖）
電梯到8樓後開門，女童跑出進入樓道並消失在鏡頭中，這是女童最後的身影。（視頻截圖...
電梯到8樓後開門，女童跑出進入樓道並消失在鏡頭中，這是女童最後的身影。（視頻截圖）

另據杭州市拱墅區人民法院公眾號，被告人吳某芳對指控的事實、罪名均無異議；辯護人以被告人有自首等情節請求從寬處罰並適用緩刑。被告人吳某芳在最後陳述階段表示認罪悔罪。

5月18日，此案一審宣判，吳某芳因犯過失致人死亡罪，被判處有期徒刑一年，緩刑兩年。

對於判決結果，女童家屬希望法院能夠採納家屬提供的證據，將保母罪名變更為「間接故意殺人」，刑期將為七年以上。

陳長江表示，他沒有提出刑事附帶民事賠償，也不想申請賠償，只希望吳女得到應有的懲罰，引起相關部門的重視，規範保母行業，避免這樣的悲劇發生。

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