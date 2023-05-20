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「被批下班就走」蘇州男留言懟經理 自願離職卻遭開除

中國新聞組／北京20日電
李星與運營經理的聊天截圖。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
李星與運營經理的聊天截圖。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

江蘇蘇州某公司一名員工被公司的運營經理在工作群裡批評「下班就走」、「工作不努力」，該員工回應拒絕加班，並在群裡留言抱怨「早上要求按時到，下班卻不能按時走」，控訴公司加班歪風。第二天公司就給了他一張自願離職書，他決定簽字走人。不料事後卻收到開除通知，讓他氣憤不已。勞動監察部門已介入調查。

紅星新聞報導，此事發生在蘇州愛洛克信息技術公司，當事人李星（化名）是這家遊戲公司的運營人員。日前李星準備下班時，運營經理批評他某項工作沒做完，下班就走，工作不努力。李星回應這項工作本來就非要求當天完成，並在工作群裡留言抱怨。

據報導，事發當時這位經理告訴李星要完成一份活動分析，李星回應：「沒空寫，明天寫」，經理就回說下班就走，肯定沒時間寫，確實努力了沒寫完還說的過去，這樣的工作態度，怎麼把工作做好等話語。随後李星在工作群，寫一段近300字的文章，批評公司。

李星表示，第二天到公司後，在他從未向公司表達過自己有離職想法的情況下，公司的人事職員直接給了他一張自願離職書，他決定簽了自願離職書。但事後李星說，公司後來卻發給他開除通知，稱他在職期間，不服從工作安排，在公司內使用辱罵性語言，散布有損他人名譽、公司形象的言論。依據公司相關規定，開除處分。

李星將此事上網公開，公司隨後撤回處分通知，但他堅持要求公司發公告說明，並透過全體郵件和工作群組向他道歉。另外，李星希望公司給他違規開除員工補償金和本月應得工資。

據報導，公司聲明指出，李星拿著離職證明離開公司後，為消除其個人行為在公司內部造成的不良影響，人力資源部在公司內部群發布關於李星違反規章制度的處分通知。鑑於李星本屬自願離職，已與公司不存在勞動關係，且公司酌情考慮亦認為處分通知措辭有所不當、用詞過重，現已撤銷。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，如果公司讓員工簽自願離職書，又開除員工，這種行為不恰當，也有法律風險。員工已簽訂自願離職書，就不再與公司存在勞動關係。公司公開發通報將員工開除如與事實不符，將會降低員工的社會評價，侵犯員工的名譽權。

付建表示，類似事件反映出企業在管理上存在諸多問題，首先是缺乏對勞動者最基本的尊重，無論是規章制度，還是處理問題的態度，都沒有考慮員工的合法權益。

河南

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