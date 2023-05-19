山東一派出所長 被爆戴名表開豪車…她稱「合法收入」

網民傳山東省臨沂市羅莊區雙月湖派出所女所長趙某戴勞力士手表，還開豪車奧迪A8。（取材自縱覽新聞）

山東省臨沂市羅莊區雙月湖派出所女所長趙某被爆戴勞力士手表，還開要價87萬人民幣起跳的奧迪A8，收入來源被質疑。趙某稱「收入合法，曝光此事者因不滿她辦案，就偷拍她戴手表的照片想讓她就範，其他拒絕回應。警務督察大隊展開調查後稱，女警官丈夫為公司董事長，名表豪車係丈夫購買。

來源：YouTube

界面新聞報導，網路視頻中，一張圖片顯示一名身穿警服的女警官正在打電話，手裡戴著一塊金色的手表。圖片上配有文字「山東省臨沂市羅莊區公安 局雙月湖派出所所長趙某，手戴勞力士奢侈表，開豪車奧迪A8」，但視頻中，並未看到奧迪A8。

對於圖片上手表的品牌和價值，趙某一直拒絕回答。趙某稱，發布視頻者是一個案件的當事人，在辦公室接待這名當事人時被偷拍了這張圖片，「我要是辦案子達不到他的滿意，他就開始往我身上（引），用這種手段讓我就範，我也不可能（答應）」，對於這個事，她會處理好此事，不希望媒體關注，不希望自己成為討論的焦點，同時會向上級領導進行說明、解釋。

專家表示，圖片中的手表疑似是勞力士女裝日誌型手表，因照片清晰度不夠，無法確認具體款式與價格。據了解，勞力士女裝日誌型手表款式較多，價格從幾萬元（人民幣，下同）至幾十萬不等。

奧迪A8。（取材自百度百科）

另據紅星新聞報導，19日早上，臨沂市公安局相關負責人表示，對此事件有關部門極為重視，連夜進行調查。該負責人表示，該所長趙某確實有網傳勞力士手錶，但為其老公購買，網傳豪車也係其老公所有，其老公為某公司董事長。