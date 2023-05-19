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頂在引擎蓋 拖行700米…浙交警遭衝撞犧牲

中國新聞組／北京19日電
48歲交警被拖行700餘米犧牲。（視頻截圖）
48歲交警被拖行700餘米犧牲。（視頻截圖）

浙江紹興一名交通大隊中隊長，16日凌晨在街頭執勤時，遭駕駛丁某某開越野車強行衝撞，將其頂在引擎蓋上拖行700餘米，導致嚴重受傷。經全力搶救無效，員警因公犧牲，年僅48歲。目前，犯罪嫌疑人丁某某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被刑事拘留，案件仍在偵辦中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，5月15日晚上11時半，死亡員警陳永虎和隊友在柯橋區馬鞍街道匯商路與新圍路口設卡，開展交通整治。當晚11時54分，一輛棕色越野車駛近卡口，現場輔警示意駕駛員停車接受檢查，突然，越野車加速衝卡。陳永虎立即指令中隊數字警務室中心值班民警通過視頻研判和追蹤，發現越野車在路上隨意闖紅燈，還撞壞路邊隔離欄，嚴重危害公共安全，情況十分危急。

野車逃竄約12分鐘後，再次繞回同一執勤卡口。

「車輛又開回來了，注意！」，陳永虎果斷上前示意駕駛員丁某某停車接受檢查，但司機毫不理會，踩下油門，將陳永虎直接頂到了越野車引擎蓋上並加速逃離，位於駕駛室一側的輔警葛成龍也被撞了一個踉蹌。

雖然被拖行整整700餘米，陳永虎用盡力氣保持平衡之餘，還一直用力拍打車輛，示意他停車，然而駕駛員丁某無視告誡，直到越野車撞斷了路邊一棵大樹，翻下兩米高的坡路，與對向車道一輛轎車發生撞擊後翻車才停下，陳永虎也倒在了路邊。

隊友趕緊將陳永虎送到醫院搶救，但因傷勢嚴重，經全力搶救無效，不幸犧牲。

有律師表示，疑人駕駛越野車在鬧市區強行衝卡，連闖紅燈，撞壞多處護欄，已經嚴重危及到了不特定多數人的生命、健康以及公私財產的安全，而且情節惡劣。根據刑法，本案嫌疑人造成正在執行公務的交警死亡的嚴重後果，依法最高可能被判處死刑。

陳永虎親切執勤。（取材自越牛新聞）
陳永虎親切執勤。（取材自越牛新聞）

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