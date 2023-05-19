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被追到死…黑龍江酒駕司機逃亡撞樹亡 交警沒救援判賠

中國新聞組／北京19日電
任某所駕駛車輛與道路北側樹木相撞，碰撞後車身旋轉兩周半後退至路邊，而閃著警燈的警車早已開走。（取材自紅星新聞）
任某所駕駛車輛與道路北側樹木相撞，碰撞後車身旋轉兩周半後退至路邊，而閃著警燈的警車早已開走。（取材自紅星新聞）

2022年7月，黑龍江省七台河市發生一起交通事故。男子任某遇到酒駕盤查時駛離現場，被交警追緝過程中，車輛撞上道邊樹木，他被甩出車外，經搶救無效死亡。任某家屬說，交警追緝期間，兩車速度非常快，且發生事故後警車竟徑直駛離，並未對任某實施救助。「我們承認酒駕是不對，但交警也不能死命追，把人給追沒了啊」。任某家屬將七台河市公安局交通警察支隊告上法庭。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2023年4月，七台河市桃山區人民法院做出一審判決，在明確任某屬於酒後駕車且衝崗逃離情況下，七台河交警對任某進行追緝屬於正常履行職責。兩名輔警駕車追緝，在目睹任某駕車駛出道路發生交通事故後，未第一時間救助受傷人員，屬於未依法履行法定職責。判決確認被告七台河市交警支隊行為違法，應對家屬的賠償請求依法作出處理。

據了解，死亡的任某是一名貨車司機，案發當晚和朋友喝完酒後開車回家，在距離小區約600米的路上遇交警查酒駕。在被檢測出飲酒駕車後，執勤交警讓其下車接受進一步檢查。然而任某一腳油門駛離現場，兩名執勤交警隨即開車緊追。

警車一路追逐，兩車速度非常快。至茄子河區萬龍道口路段時，任某所駕駛車輛與道路北側樹木相撞，碰撞後車身旋轉兩周半後退至路邊，而閃著警燈的警車從旁邊呼嘯而過。

事故發生時，閃著警燈的警車直接駛離現場。（取材自紅星新聞）
事故發生時，閃著警燈的警車直接駛離現場。（取材自紅星新聞）

任某妻子說，當時丈夫任某未繫安全帶被甩出車外，受傷嚴重。而追逐的交警並未下車救助，周邊群眾報警後，警方才趕到將丈夫送進醫院。當晚23：02，任某經搶救無效身亡。

任妻提供的證據顯示，當晚交警追逐任某長達4.6公里以上，且事發路段限速80km/h。據司法鑑定中心意見書，任某當時行駛速度在152km/h~156km/h之間，追逐的警車行駛速度在128km/h~132km/h之間。

一審宣判後雙方均未上訴，但時至今日，七台河交警支隊也沒有給出合理的說法。任妻說，「對方說讓雙方律師協商」，自己在一家單位上班，每月工資幾千元。眼下家裡還有一雙年僅6歲的兒女要撫養，任某的父母年事已高，「希望交警方面盡快履行判決」。

查酒駕地點距離事故發生地約4.6公里。（取材自紅星新聞）
查酒駕地點距離事故發生地約4.6公里。（取材自紅星新聞）
事發現場監控視頻截圖。（取材自紅星新聞）
事發現場監控視頻截圖。（取材自紅星新聞）

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