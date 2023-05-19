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湖北「網紅浮橋」出意外 遊覽車直衝墜河釀慘重傷亡

中國新聞組／北京19日電
湖北省恩施縣網紅景點「獅子關浮橋」近日發生一輛9人座遊覽車衝出欄杆後墜河沉意外，目前造成5死3傷。（取材自封面新聞）
湖北省恩施縣網紅景點「獅子關浮橋」近日發生一輛9人座遊覽車衝出欄杆後墜河沉意外，目前造成5死3傷。（取材自封面新聞）

中國湖北省恩施縣的網紅景點「獅子關浮橋」近日傳出致命墜車意外，一輛9人座遊覽車衝出欄杆後墜河沉沒，當時車上至少有8人，其中3人正在醫院治療，另5人打撈上岸後無生命跡象。事發後景區暫停營業，至於事故原因，相關單位懷疑是超速導致，詳細經過待釐清。

封面新聞報導，網傳視頻顯示，一輛黑色中型客車從浮橋一端上橋後，浮橋隨水面上下起伏，橋面出現漫水。沒多久就看到遊覽車在一處拐彎處衝過護欄，車頭入水、車尾掛在護欄上。事發當下，還有另外兩輛汽車經過，隨後遊覽車迅速完全沈入水中，遠處拍攝視頻的人群發出驚呼。

當地權威人士透露，沉沒車輛是9人座車型，有3人被救起後送往醫院，但另外5人打撈上岸已無生命跡象，「浮橋開通之初，兩端是有限流、限速控制，限速20碼。後來一直沒出事，可能放鬆管理了。目前各級領導已到現場。」

據報導，有知情人表示，車上遊客來自山西，死者3女2男，都是50多歲。意外發生後，獅子關景區發布通報，稱因安全隱患緊急治理，景區暫停營業。

先前曾有媒體採訪景區負責人，負責人稱浮橋全長400米，從2016年開通後沒出過一起事故，從未發生過事故。該浮橋採用德國技術防止側翻，橋上限重2.8噸以下車輛通行，且只允許單向通行。

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