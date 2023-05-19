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不滿網約車拒違停載客 杭州父女「霸車」24小時還尿車上

中國新聞組／北京19日電
兩名乘客竟然賴車上超24小時才下車。（取材自科技生活快報）
兩名乘客竟然賴車上超24小時才下車。（取材自科技生活快報）

浙江杭州一名網約車司機5月17日接獲一對父女乘客預約叫車，但因打車點不能停車，司機和乘客商議在上車地點20米處等待。沒想到這對父女乘客上車後對司機大吼大叫，並要求司機賠付十倍違約金同時賠禮道歉，司機稱平台沒有賠付規定，這對父女竟就「霸車」超24小時才下車，甚至還尿在車上。警方勸阻無效甚至稱賴在車上不構成尋釁滋事，讓網友直呼離譜。

科技生活快報、九派新聞報導，這名網約車司機表示，兩位乘客是父女，在預約訂單後，他發現打車點不能停車，於是和乘客商議在上車地點20米處等他們。沒想到為此乘客十分生氣，上車後就發脾氣大吼大叫，司機十分無奈，決定取消訂單。但是，乘客卻賴著一直不下車。

司機報警後，警方前來調解，但是這兩位乘客就是不下車，無奈之下，司機開車將父女兩個拉至派出所。19日，司機稱自己昨晚回家了，車留在派出所。晚上11點兩位乘客還在車上。19日父女兩位乘客才下車。

此外，這對父女還要求司機賠付十倍違約金，司機認為該要求是訛詐，乘客還尿在了車上，兩個人的行為已給她造成精神傷害和經濟損失，要求他們賠償自己的營運費用，然後將車清理乾淨，並賠禮道歉。警方稱，兩乘客目前暫不構成尋釁滋事，將妥善解決此事。

對此，有網民表示，這倆人還真有耐心，「24小時手機都得沒電了吧，居然坐得住！」，「奇葩年年有，今年特別多」，「對待不法分子卻毫無辦法，這公安的效率也太差」，「都尿在車上了，還不算損壞財物？」，「這不就是無賴行徑麼？公安對待無賴難道就束手無策毫無辦法？」，「這2個人賴著不走干擾正常經營，就是尋釁滋事」，「見識到了杭州公安辦事水平」。

有人認為，警方應該可以強制帶離的，這種不經過他人同意坐裡面不走，是不是屬於侵占他們或者公司財產？車是司機或者公司的，被乘客侵占了24小時。並且已經妨礙到他人合法權益了。應該先給予警告，警告後依然不聽的，直接拘留帶走。警方竟然先是勸阻無效，後來又和稀泥不依尋釁滋事法辦，警方涉嫌瀆職。

警方前來調解，但這兩乘客就是不下車。（取材自科技生活快報）
警方前來調解，但這兩乘客就是不下車。（取材自科技生活快報）

公安 網約車 手機

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