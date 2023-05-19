中國網紅穿情趣內衣、暴乳吃火鍋 海底撈這樣處理

網紅「阿朱」在海底撈拍攝的影片。（取材自微博）

近日有網友稱網紅「阿朱」在海底撈火鍋店裡，脫掉外套拍攝一系列衣著暴露的影片及照片，質疑其尺度過大，涉嫌傳播低俗色情，引發網友熱議。有網友稱其暴露的不多，但很明顯就是用「身材」來製造「秀色可餐」的話題，藉此吸引點閱率。海底撈回應指影片拍攝地為泰國 門店，已向傳播平台反映該影片涉黃。目前，該平台已刪除了「阿朱」的相關影片。

綜合網易新聞、香港 01報導，有網友反映網紅「阿朱」在海底撈衣著暴露拍攝涉嫌傳播低俗色情的影片和照片。視頻中，「阿朱」身著Nike 外套，點了一個鴛鴦鍋底，再去小料台拿了一盤西瓜火龍果哈密瓜後，沒多久她脫掉了小外套，對鏡頭展示她身穿的小吊帶情趣內衣，露出暴乳，接著又穿上海底撈的小圍裙對鏡頭搔首弄姿，無視顧客和工作人員在身旁走來走去。

另一段從側面拍攝的視頻裡，看出「阿朱」穿的是吊帶襪，露出大部分的臀部和大腿部位，繼續擺出一些撩人的動作；另外幾張照片顯示，「阿朱」還以這樣的穿著走到小料區拿食材，身材一覽無遺而且很「透風」，讓人看了臉紅心跳。不過沿路似乎沒遇到什麼顧客或工作人員，大都是她一人。

影片引發網友兩極化反應。少數人說「拍的很好看」，「好漂亮的小姐姐」，「阿朱可是正兒八經職業的，非常專業的，拍點這種照片怎麼了」。

多數網友則是罵聲連連：「為了錢都不自愛了」，「瞧不起物化自己性特徵拿來賺錢的人」，「直接搞淫穢」，「雖然怎麼了穿衣是自己的自由，但是公共場所穿成這樣有礙觀瞻」，「吃火鍋就吃火鍋，露半個屁股算咋回事？人吶，還是多走走正道！」，「都衝到1.2億閱讀量了，她還在乎被罵？」。海底撈客服也因此被灌爆。

對此，海底撈官方在15日回覆新黃河時指出，這段影片拍攝地為泰國門店。因傳播造成的影響已向相關平台進行反應，有相關負責人跟進處理。對於海底撈門店工作人員是否對該女子的行為進行過勸阻，該客服表示，無法查詢到其他國家門市的詳情。

海底撈公共事務部工作人員回應稱，已向傳播平台反應該影片存在涉黃行為，希望將影響降到最低。

該影片傳播平台相關負責人表示，「平台禁止發布展示淫穢色情、渲染庸俗低級趣味的視頻。」並介紹，在2023年第一季度，已清理180多萬條色情影片。目前，網紅阿朱在海底撈拍攝的影片及照片已在其帳號中被刪除。

在社交網站查詢發現，網紅「阿朱」在抖音 平台擁有67.2萬粉絲關注，且其在微博等平台擁有社交帳號，發布的內容也多以「擦邊（衣著暴露、有挑逗行為）」影片為主。