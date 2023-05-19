曲婉婷名下房產將二拍 起拍價下調20％仍無人報名

法拍房內景。（取材自上游新聞／拍賣平台截圖）

曾引發熱議的歌手曲婉婷「兩套房產被拍賣 」話題近日再度受到廣泛關注。據報導，此前流拍的曲婉婷名下房產，重新上拍，將於6月2日開拍。該套房產第二次拍賣的起拍價為166.9萬元（人民幣，下同），較第一次起拍價下調約20%。截至5月18日17時，尚無競買人出價。法官表示，若二拍仍流拍，不會進行第三次拍賣，法院將直接以二拍起拍價變賣該房產。

新京報報導，「曲婉婷兩套房產被拍賣」話題曾受到廣泛關注。兩套房產均位於哈爾濱市道里區富力江灣新城。當地房產中介稱，該小區臨靠松花江，在哈爾濱屬豪華小區。在5月16日的拍賣中，其中一套172平方米的房子被競買者成功拍下。拍賣紀錄顯示，此套房屋共有3人參與競買，共出價90次，最終成交價為291.9萬元，較起拍價漲幅超20%。

這次引發關注的拍賣起因於近9年前的一起案件。2014年9月，哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任張明杰被免職，並因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押。因為「歌手曲婉婷母親」的身分，張明杰一案備受關注。2012年，曲婉婷因一首「我的歌聲裡」被大眾熟知，並登上2013年央視春晚。

2016年7月19日，哈爾濱市中級人民法院公開開庭審理張明杰犯貪污罪、受賄罪、濫用職權罪。2021年11月17日，哈爾濱中院公開宣判，對張明杰以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑十年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

在一審宣判之前，曲婉婷曾在社交媒體為母親「喊冤」，遭到網民質疑和不滿。中央紀委網站刊文表示，輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。

2022年3月24日，黑龍江省高級人民法院對該案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

報導說，此次拍賣的執行依據是曲婉婷母親張明杰的刑事判決。既然是沒收張明杰個人全部財產，為何會拍賣其女兒曲婉婷名下的房產？北京 市盛廷律師事務所主任律師、北京市律師協會物權法專業委員會主任畢文強解釋，張明杰被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。只要涉及其犯罪行為的財產均會被執行。拍賣曲婉婷名下房產，說明該處房產為張明杰收受的賄賂或利用贓款購買，無論在誰名下，都會被依據沒收。

在房屋拍賣公告中，法院特別提示，該房屋未辦理產權證。畢文強表示，這種情形下確實會涉及一些問題，競買人可以直接取得房屋所有權，並依法辦理產權登記。但在實務中，房屋是否能夠順利辦理產權證需要與開發建設單位以及房管部門溝通。