李昊石辱軍風波 美媒：同行靜默 中國脫口秀被閹割

北京鼓樓某劇場脫口秀表演現場。 (取材自推特/Tony Chou提供)

中國脫口秀演員李昊石因為一句「作風優良，能打勝仗」的笑話段子，不僅遭無限期封殺，還被處以1335萬人民幣(約189萬美元)的高額罰款。此案例凸顯北京 當局畫下國家主席習近平及解放軍 「神聖不可侵犯」的紅線。海外喜劇圈人士說，基於言論審查，中國的脫口秀尺度本來就受限，如今面對當局「類文革」的政治正確作風，已完全「閹割」了。

美國之音的評論文章則指出，李昊石脫口「作風優良，能打勝仗」八個字換來高額罰金，還賠上演藝生涯，更可能拖累母公司笑果近40億元的估值。

對此，中國網民一面倒地附和官方處置，微博 相關新聞下的數萬則留言中，不乏有「罰輕了」或「追訴刑事責任」的聲浪。一位來自廣東的網民留言稱：「我們可以沒有脫口秀演員、明星，不可以沒有人民子弟兵！」

還有更凶悍的網民呼籲根除整個產業，他寫道：「這種脫口秀直接封殺吧，一堆沒文化沒道德沒思想的人表演，社會的退步。」

只有極少數的網民表態同情並說：「罪不至此。」包括環球時報前總編輯胡錫進也曾發文稱，「人民解放軍的榮譽受到挑戰了嗎？我覺得沒有。」

報導指出，整個說唱娛樂圈，除了涉事的李昊石和笑果連連道歉外，其他同行一片靜默。美國之音透過微博試圖聯絡十位中國脫口秀演員，希望取得他們對此事的置評，但除了收到幾則自動回覆外，無人回應，他們近日也未在微博發布任何相關看法。

對此，位於美國洛杉磯的喜劇演員樂樂法利(Lele Farley)在受訪時說，寒蟬效應下，中國喜劇從業人員人人自危，就算敢怒也不敢言。

樂樂法利說，中國對脫口秀的整頓可能早至2020年中旬卡姆因吸毒被抓就開始了。之後笑果旗下藝人接連翻車，包括李誕惹出歧視女性的失言風波，孟川或因支持白紙運動因遭微博關閉帳號等。因此，他說，在極權統治的尺度逐漸限縮的前提下，當局現在對李昊石整改力度之大雖然「很扯」，但也不令人意外。

脫口秀傳入中國只有十多年的歷史，從北京、上海和深圳等大城市的俱樂部開始扎根，直到2012年上海東方衛視開播脫口秀，2017年「吐槽大會」及「脫口秀大會」等節目問世，才讓脫口秀進入中國大眾的視野，吸引到更多受眾，也造就一批包括李昊石在內的新秀。

但樂樂法利說，中國脫口秀題材受限，特別是涉及政治和黨國體制的禁忌題材，被網民視為遭「閹割了」。在他看來，也頗感乏味，因為看美國脫口秀長大的他，最喜歡脫口秀的百無禁忌，其最大的魅力是可以將嚴肅的話題化為笑點，在插科打諢中提供嶄新的視角，讓人思索人生。