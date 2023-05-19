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李昊石辱軍風波 「笑果」變苦果 3公司暫停脫口秀演出

中國新聞組／北京19日電
在新冠疫情期間，民眾需要「共鳴」，當時中國的脫口秀節目收視量破億。(取材自微博）
在新冠疫情期間，民眾需要「共鳴」，當時中國的脫口秀節目收視量破億。(取材自微博）

中國「笑果文化」脫口秀演出被指侮辱解放軍效應持續擴大，網稱「根長歪了，笑果變苦果」。北京當局整頓文化娛樂市場的舉動似日趨升級，除多地禁止脫口秀等部分演出，日本、台灣藝人演出受阻，包括「單立人喜劇」三家公司也有脫口秀演出暫停。笑果文化的脫口秀演員HOUSE（李昊石）的8個字不僅撼動笑果40億人民幣(約5.6億美元)產值，甚至或波及整個脫口秀行業。

HOUSE 13日在北京演出時，提到自己領養了兩隻野狗，每當看見牠們追松鼠，就會讓他聯想到「作風優良，能打勝仗」八個字，而這八個字就是中國國家主席習近平提出的強軍目標，HOUSE因此被指以野狗侮辱解放軍。笑果文化除被無限期暫停在北京所有演出，罰款1335萬元，李昊石也已被立案調查。

中央社報導，除了已無法在笑果文化應用程式上搜索到任何城市、任何日期的演出門票外，另有三家公司有脫口秀演出暫停，包括「單立人喜劇」、「貓頭鷹喜劇」及「笑生喜劇脫口秀俱樂部」。這似乎意味著「一場脫口秀行業的整頓或正在來臨」。

取消演出的包括單立人喜劇，其應用程式上的日曆暫時沒有可購買的脫口秀門票日期。有網民上載了單立人喜劇脫口秀演出取消的短訊，但在應用程式下方推薦列表中一些演出仍可付款下單。貓頭鷹喜劇客服表示，目前上海演出正常，北京演出已經暫停。原定19日在山東臨沂笑生喜劇脫口秀俱樂部舉行「汪德發只能演汪德發」，主辦方16日發出取消演出和退款通知。

除了有脫口秀演出暫停外，近日也有國外表演者在中國的演出被暫停。包括日本僧侶音樂人藥師寺寬邦原定17日在廣州的演出臨時被取消，主辦方發公告稱，接上級部門通知，「因不可抗力」而取消在廣州的演出。原定20日在杭州演出的台灣三人編制樂團「椅子樂團」（The Chairs）也發出取消演出通知。但報導沒有提及藥師寺寬邦及椅子樂團取消演出的原因。

自由亞洲電台報導稱，這顯示北京當局整頓文化娛樂市場的舉動日趨升級。「笑果事件」導致各地嚴控文娛演出，據稱北京等地酒吧已經停止外國人登台演出，但官方監管部門尚未對此有相關回應。

每日經濟新聞報導，公開資料顯示，笑果文化經歷了八次融資，估值超過40億元，笑果文化的靈魂人物，脫口秀演員李瑞超（藝名李誕）去年已卸任董事。另據上游新聞，重慶執業投資顧問王先生分析認為，按國家上市管理辦法相關規定，笑果文化至少三年內不能在國內IPO（首次發行股票）上市。

北京 解放軍 日本

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