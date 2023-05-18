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峇里島中國情侶命案 印尼警：男殺女後 割頸輕生

中國新聞組／北京18日電
印尼警方在發布會上展示證物。(取材自紅星新聞)
印尼警方在發布會上展示證物。(取材自紅星新聞)

印尼峇里島巴東縣的金巴蘭洲際酒店日前發生命案，兩名中國遊客身亡，男性死者為李馳明（音譯）、女性死者為程嘉楠（音譯）。印尼警方17日召開新聞發布會通報調查結果，稱程嘉楠是被男友李馳明殺害。隨後，李馳明用碎啤酒瓶子自殘，刺傷自己的頸部和身體其他部位。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，印尼警方稱：「我們對31名相關人員進行了調查，從我們進行的一系列調查和法醫提供的檢驗證明，我們得出結論，死者程嘉楠先是被李馳明殺死，後李馳明自殺。」峇里島警察局長邦尤戈．帕蒙加斯表示，調查還參考法醫檢查結果。

另據極目新聞引述印尼媒體IDN TIMES報導，法醫已查明兩人死因。其中，20歲的女子程某遭受了鈍器暴力，溺水身亡，並有絞索傷。行凶者為其24歲的男友李某，李某自殘，頸部頸靜脈被割斷。

報導說，5日進行的屍檢發現，程某的氣管有瘀傷，前額外傷，呼吸道有泡沫。對內臟器官的檢查顯示窒息或缺氧跡象。專家稱，調查結果顯示，「傷害是由鈍器暴力造成的。而細泡沫對應的是一個死於溺水的人。頸部的撕裂傷對應圈套事件。我們得出這個死亡原因，是水進入受害者呼吸道，導致受害者窒息」。

據報導，在收到另一名死者李某的屍體後，法醫立即通過外部檢查發現，他全身有20處開放性傷口。這些開放的傷口聚集在一起，有擦傷、割傷和瘀傷。2023年5月7日進行的屍檢結果顯示，李某頸部左右兩側聚集的開放性傷口導致頸靜脈被切斷。左右頸部的第一層也被切斷。

報導指出，專家說：「如果我們看開放的傷口，就會發現成群結隊的深淺傷口以及擦傷。這些是通常發生在自傷者身上的傷害。屍體的死因是頸部受到劇烈暴力。」

據報導，峇里島警方法醫實驗室生物化學分部負責人說，犯罪現場未檢出農藥、危險藥物、麻醉劑或酒精。

印尼警方新聞發布會。(取材自紅星新聞)
印尼警方新聞發布會。(取材自紅星新聞)
峇里島洲際酒店。(取材自紅星新聞／峇里島洲際酒店官網)
峇里島洲際酒店。(取材自紅星新聞／峇里島洲際酒店官網)
峇里島金巴蘭洲際度假酒店。（取材自官方臉書）
峇里島金巴蘭洲際度假酒店。（取材自官方臉書）

印尼 警察

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