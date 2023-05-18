中國富商泰國召妓 遭下藥謀財害命 被刺20多刀亡
43歲中國富商李志瑞（音譯）16日在泰國度假村被刺20餘刀身亡，財物被洗劫一空，當地警方一天內迅速破案。事發後，省警9區副局長親臨現場視察，並下令調查。16日晚上10時左右，警方突擊搜查，並逮捕了三名嫌犯，包括與李先生開房的一名20歲左右的泰國女子。
極目新聞引述泰國「每日新聞」報導，據悉事發當天李姓商人買春，與泰籍應召女共赴度假村開房間，疑遭該女與兩名男性友人合謀下藥後殺害。女子當天與李先生開了房，兩名男子則入住其他房間。警方現已將三人逮捕歸案。
據報導，被害人李志瑞為中國籍橡膠木材出口商，今年43歲，在泰國有工廠。
據初步屍檢，死者前部有九處傷口，後部11處傷口，總共20多處傷口，其中導致死亡的致命傷可能是心臟部位的刺傷。凶器有可能是一把水果刀。
報導說，據嫌犯交代，當天，這名年輕女子服務不好，讓李先生不高興。李先生後來中毒，隨後用力搧女子的臉。與女子同行的男子用刀殺害了李先生，隨後帶上財物，駕車逃亡。
警方稱，該中國男子已婚，與泰國妻子育有三個孩子。他的妻子後來到度假村看了他的遺體，由於悲傷，沒有發表觀點。為了家庭的隱私，受害者妻子的全名被警方隱去了。
紅星新聞報導，死者妻子傷心哭泣，甚至暈倒好幾次。她說，老公與人相處融洽，為人沉穩；大多數時候，丈夫很少在家，且定期來這個度假村。至於丈夫是否與其他女人有交往，她表示，自己毫不知情。
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