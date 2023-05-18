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地方亂開罰單 河南貨車2年收58張…官員：疫情3年缺錢

中國新聞組／北京18日電
近日路過河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到罰款通知書，明明出發前沒超重的貨車，但在那裡過磅都會超重，隨後就會收到高額罰單。（視頻截圖）
近日路過河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到罰款通知書，明明出發前沒超重的貨車，但在那裡過磅都會超重，隨後就會收到高額罰單。（視頻截圖）

近日開車途經河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到「超限運輸」罰款通知書，其中一輛貨車2年收到58張罰單，罰金高達27.5萬元（人民幣，下同）。而當地執法單位回應的處罰原因竟是「經過3年疫情，財政都沒錢了，所以必須執法到位」。不過官方稍後又稱，罰款金額沒外傳那麼多，且內黃縣從未給執法部門下達罰款指標。

綜合媒體報導，河南安陽貨車司機許帥表示，自己的大貨車因被不停車稱重檢測判定為超限運輸，從2021年至今兩年多時間，總共收到了58份超限運輸罰單，累計被罰27.5萬元。

不停車稱重檢測，又被稱為電子治超，是指在主路上埋設地磅，貨車經過時會被自動稱量，如果貨車因超載導致車身超重，會被視為超限運輸。

但有駕駛指出，許多超重貨車測出的重量高於送貨單上重量，其中還出現此處檢測處未超重，在另一處超重被罰情況。一輛實際總重量為48.99噸的貨車，在檢測處稱出53.15噸。

除了地磅精確度不準，處罰通知未及時送達也使貨車對罰款心存質疑。一名貨車司機表示，2021年7月5日拍到的超載違規，但在一年多後的2022年7月18日才收到處罰通知，早已超出申訴期限。

針對高強度的超載罰款力度，河南省內黃縣交通運輸局綜合行政執法大隊政策法規股張院平股長表示， 「各縣通過三年疫情，財政都沒錢了，所以要執法到位，該罰的錢必須得罰，是任務，不然還會被質問為什麼不罰」。

對於視頻中的大貨車，內黃縣政府回應，關於貨車2021年5月以來收到58張罰單27.5萬元罰款情況，經查，2021年5月以來視頻中司機涉及內黃超限處罰罰單9張，執行6起共計罰款2.79萬元，金額沒有那麼多。

關於反映治超執法點稱重不準，河南省交通運輸廳執法監督局委託省計量測試科學研究院對內黃縣楚旺公路超限檢測站和非現場執法點進行檢驗，檢驗結果符合國家計量要求，下一步，將對縣內其他治超執法點逐一進行檢驗。

近日路過河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到罰款通知書，明明出發前沒超...
近日路過河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到罰款通知書，明明出發前沒超重的貨車，但在那裡過磅都會超重，隨後就會收到高額罰單。（視頻截圖）

檢測 河南 疫情

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