中國遠洋漁船印度洋翻覆 39人失聯…習近平指示救援

中國籍遠洋漁船印度洋傾覆，已發現船體搜尋畫面曝光。（視頻截圖）

中國一艘蓬萊京魯漁業有限公司所屬的中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」16日凌晨3時許，在印度 洋中部海域傾覆，船上39人失聯，其中中國籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。目前已發現傾覆的船體，正積極搜尋遇險船員，中國海軍艦船也將抵達現場加入救援。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「魯蓬遠漁028」2日抵達南非開普敦港，並於次日離港，預計5月12日抵達韓國釜山港。「魯蓬遠漁028」最後的船舶軌跡數據更新於5月15日19時許，數據顯示其位於印度洋中部，尚未抵達釜山港口。

蓬萊京魯漁業有限公司成立於1990年6月，是集遠洋捕撈、食品精深加工、造船、水產養殖為一體的海洋全產業鏈集團公司。公司遠洋漁船20餘艘，遠洋捕撈船隊常年在西南大西洋和太平洋捕撈秋刀魚、魷魚、金槍魚，為水產品精深加工提供了優質充足的深海原料。

據報導，事發當時正在印度洋中部海域肆虐的氣旋風暴法比恩，應該是釀成這次事件的主要原因。熱帶氣旋在水汽上升凝結後，釋放的潛熱具有巨大能量，平均計算下來相當於每秒鐘引爆近20顆廣島原子彈。

事故發生後，中國國家主席習近平 作出指示，農業農村部、交通運輸部和山東省要立即啟動應急響應機制，核實情況，增派救援力量，協調國際海上搜救援助，全力開展救援。他並指示陸外交部和有關駐外使館要加強與當地相關方面聯繫，協調做好搜救工作。要進一步加強遠洋作業安全隱患排查和風險預警，確保人民群眾生命財產安全。

除習近平外，國務院 總理李強也作出批示，要求農業農村部、交通運輸部抓緊協調有關方面力量全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡。要進一步加強海上漁船等安全管理，落實防範措施，確保海上運輸和生產安全。