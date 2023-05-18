我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

疑打假球 南韓足球員孫准浩離境時被拘

中國新聞組／北京18日電
孫准浩涉受賄被刑拘。（取材自觀察者網）
孫准浩涉受賄被刑拘。（取材自觀察者網）

近來中國針對足球領域開展廣泛的反腐調查，日前傳出一名南韓足球運動員因涉嫌受賄被中國警方刑拘。據報導，該球員名叫孫准浩，隸屬於山東泰山足球俱樂部，該隊主帥郝偉和部分球員也受到調查。韓聯社透露，南韓駐瀋陽總領事已與孫准浩進行領事面談。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近幾個月來，中國反腐調查人員已針對中國足球領域開展廣泛調查，一些知名足球界人士被拘。在這波反貪腐中，山東泰山俱樂部主帥郝偉和球員很可能因牽涉「假球案」接受警方調查，孫准浩被拘留也可能與此有關。

然而，孫准浩的代理人強烈否認其嫌疑，稱從孫准浩在中國聯賽的地位及他的中場球員的身分來看，他不可能參與踢假球。

孫准浩12日在上海虹橋機場準備離境前被警方帶走，目前處於刑拘狀態，在遼寧省朝陽市公安局接受調查。中國外交部發言人汪文斌前一天在例行記者會上表示，確認近日有一名南韓公民因涉嫌非國家工作人員受賄罪被遼寧省公安機關依法刑事拘留。

韓聯社引述南韓駐中國瀋陽總領事館方面透露，館方已與孫准浩進行了1小時面談，孫准浩表示未被侵犯人權。總領事館表示，將為保障孫准浩人權提供一切必要的領事協助，已請求中國公安機關防範人權侵犯事件發生，並對其進行迅速、公正的調查。總領事館將與孫准浩家屬進行協商，如有需要將積極協助。據悉，孫准浩方面已委任律師，律師將協助處理相關調查事宜。

近幾周來，圍繞南韓總統尹錫悅有關台灣的言論，中韓兩國外交官展開言語交鋒。華爾街日報稱，南韓球員孫准浩在中國被刑拘，使得在華被拘外國人再增一名。該報指一名南韓足球運動員因涉嫌受賄被中國警方刑拘，這是一連串涉及在華外國人的執法行動中的最新一起。

南韓 足球 公安

上一則

人工智慧崛起 百度李彥宏：AI會創造更多就業機會

延伸閱讀

北韓首枚軍事間諜衛星 金正恩又是帶她視察

北韓首枚軍事間諜衛星 金正恩又是帶她視察
合作破局 韓韶禧、宋慧喬情誼不變

合作破局 韓韶禧、宋慧喬情誼不變
日4月旅客近200萬 韓台最多、美第3

日4月旅客近200萬 韓台最多、美第3
更提升效能表現 Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產

更提升效能表現 Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？