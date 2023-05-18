疑打假球 南韓足球員孫准浩離境時被拘

孫准浩涉受賄被刑拘。（取材自觀察者網）

近來中國針對足球 領域開展廣泛的反腐調查，日前傳出一名南韓 足球運動員因涉嫌受賄被中國警方刑拘。據報導，該球員名叫孫准浩，隸屬於山東泰山足球俱樂部，該隊主帥郝偉和部分球員也受到調查。韓聯社透露，南韓駐瀋陽總領事已與孫准浩進行領事面談。

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綜合媒體報導，近幾個月來，中國反腐調查人員已針對中國足球領域開展廣泛調查，一些知名足球界人士被拘。在這波反貪腐中，山東泰山俱樂部主帥郝偉和球員很可能因牽涉「假球案」接受警方調查，孫准浩被拘留也可能與此有關。

然而，孫准浩的代理人強烈否認其嫌疑，稱從孫准浩在中國聯賽的地位及他的中場球員的身分來看，他不可能參與踢假球。

孫准浩12日在上海虹橋機場準備離境前被警方帶走，目前處於刑拘狀態，在遼寧省朝陽市公安 局接受調查。中國外交部發言人汪文斌前一天在例行記者會上表示，確認近日有一名南韓公民因涉嫌非國家工作人員受賄罪被遼寧省公安機關依法刑事拘留。

韓聯社引述南韓駐中國瀋陽總領事館方面透露，館方已與孫准浩進行了1小時面談，孫准浩表示未被侵犯人權。總領事館表示，將為保障孫准浩人權提供一切必要的領事協助，已請求中國公安機關防範人權侵犯事件發生，並對其進行迅速、公正的調查。總領事館將與孫准浩家屬進行協商，如有需要將積極協助。據悉，孫准浩方面已委任律師，律師將協助處理相關調查事宜。

近幾周來，圍繞南韓總統尹錫悅有關台灣的言論，中韓兩國外交官展開言語交鋒。華爾街日報稱，南韓球員孫准浩在中國被刑拘，使得在華被拘外國人再增一名。該報指一名南韓足球運動員因涉嫌受賄被中國警方刑拘，這是一連串涉及在華外國人的執法行動中的最新一起。