我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

被女友懷疑出軌想跳樓 26歲男獲救大哭：每月掙2萬太累

中國新聞組／北京18日電
男子被女友懷疑出軌，欲從12樓跳下。（取材自大秦新媒體）
男子被女友懷疑出軌，欲從12樓跳下。（取材自大秦新媒體）

浙江湖州一名26歲男子日前酒後跑到12樓樓頂欲跳樓，及時被救援人員拉回。男子下跪感謝民警和消防，並哭著抱怨自己每個月需要掙2萬人民幣，每天只能睡3個小時，還要被女友對他的懷疑和指責，他倍感壓力和傷痛。對此，網友吵翻了，有人說這純情男子值得愛，有人則要他趕緊分手，「你被pua啦」。

極目新聞報導，這名男子和女友原本計畫在年底結婚。男子因被女友懷疑出軌，酒後跑到12樓樓頂欲跳樓。民警據報後找到其女友一起勸說他，孰料該男子竟身子一歪準備跳下。萬幸救援人員一把抓住其胳膊，七、八個人一起將他拉回；上來後，該男子終於清醒，下跪感謝民警和消防。

男子在情緒平息後，向救援人員傾訴，哭著抱怨稱自己每個月要掙2萬，每天只能睡3個小時，還要承受女友對他的懷疑和指責，讓他壓力很大很難過。他強調自己沒有出軌，對女友的指責感到無法接受。

對此網友議論紛紛：「你被pua啦，趕緊分吧，再睡個好覺」，「遠離有毒的人」，「任何人，不論性別，都不應該在生活中霸凌另一方，而用自己的健康和生命去做不理智的事情也是要不得的。少喝酒，多睡覺。和能共同進步的理性的一起生活。 」

網易新聞報導，有網友表示，男子看來是真的沒出軌，想要以死證明自己的清白，這樣純情的男人值得珍惜。但有網友不同意這種看法，這麼容易衝動，說不定哪天就會做出過激的事，應該和這樣的男人保持距離。

還有網友認為，有一種女人為了雞毛蒜皮的小事就會翻臉，這種大小姐脾氣的女生要遠離遠離。也有網友表示，有這種脾氣的女生也有能適應這種脾氣的男生，這叫周瑜打黃蓋，綠豆掉在王八殼上噹噹響。

在民警和消防員的緊急營救下，男子安全獲救。（取材自大秦新媒體）
在民警和消防員的緊急營救下，男子安全獲救。（取材自大秦新媒體）
當事人女友。（取材自大秦新媒體）
當事人女友。（取材自大秦新媒體）

霸凌

上一則

抗癌20年 溫商女首富趙寧57歲逝 創兩家公司市值3700億

延伸閱讀

只是想親親 女友害羞一推 德州男大生掉下船遭螺旋槳爆頭亡

只是想親親 女友害羞一推 德州男大生掉下船遭螺旋槳爆頭亡
恐怖情人剪掉她的頭髮性侵 辯稱是「情趣遊戲」

恐怖情人剪掉她的頭髮性侵 辯稱是「情趣遊戲」
網紅推AI女友付費互動 每分鐘1元 引發爭議

網紅推AI女友付費互動 每分鐘1元 引發爭議
舊愛控出軌約砲 霍尊退出演藝圈2年…官宣新女友

舊愛控出軌約砲 霍尊退出演藝圈2年…官宣新女友

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？