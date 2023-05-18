被女友懷疑出軌想跳樓 26歲男獲救大哭：每月掙2萬太累

男子被女友懷疑出軌，欲從12樓跳下。（取材自大秦新媒體）

浙江湖州一名26歲男子日前酒後跑到12樓樓頂欲跳樓，及時被救援人員拉回。男子下跪感謝民警和消防，並哭著抱怨自己每個月需要掙2萬人民幣，每天只能睡3個小時，還要被女友對他的懷疑和指責，他倍感壓力和傷痛。對此，網友吵翻了，有人說這純情男子值得愛，有人則要他趕緊分手，「你被pua啦」。

極目新聞報導，這名男子和女友原本計畫在年底結婚。男子因被女友懷疑出軌，酒後跑到12樓樓頂欲跳樓。民警據報後找到其女友一起勸說他，孰料該男子竟身子一歪準備跳下。萬幸救援人員一把抓住其胳膊，七、八個人一起將他拉回；上來後，該男子終於清醒，下跪感謝民警和消防。

男子在情緒平息後，向救援人員傾訴，哭著抱怨稱自己每個月要掙2萬，每天只能睡3個小時，還要承受女友對他的懷疑和指責，讓他壓力很大很難過。他強調自己沒有出軌，對女友的指責感到無法接受。

對此網友議論紛紛：「你被pua啦，趕緊分吧，再睡個好覺」，「遠離有毒的人」，「任何人，不論性別，都不應該在生活中霸凌 另一方，而用自己的健康和生命去做不理智的事情也是要不得的。少喝酒，多睡覺。和能共同進步的理性的一起生活。 」

網易新聞報導，有網友表示，男子看來是真的沒出軌，想要以死證明自己的清白，這樣純情的男人值得珍惜。但有網友不同意這種看法，這麼容易衝動，說不定哪天就會做出過激的事，應該和這樣的男人保持距離。