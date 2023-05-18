中國網遊索取權限亂象多 玩家：玩個遊戲隱私都被扒光

圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。 （路透資料照）

中國媒體近日調查發現，多位遊戲玩家反映，很多網路遊戲都存在過度索取權限的問題，比如玩個消除類小遊戲，相機、麥克風、定位、通訊錄等都得授權，類似情況卻屢禁不止，擔心「玩個遊戲，隱私 都被扒光了」，呼應官方加大懲戒力度。專家則建議也應同時進一步落實平台或應用商店的責任。

「只是玩個遊戲而已，為什麼要讓我開通那麼多權限呢？！」法治日報報導，福建泉州黎先生最近玩一款名為「××瓶子」小遊戲，竟要求玩家授權電話通訊錄、定位、訪問相冊、短信和存儲等權限才能玩，「這簡直比查戶口還查得詳細」。且一旦被獲取存儲權限，往往很快會彈出各種廣告，有的還自動下載到「我的文件管理」，「遊戲沒玩盡興，垃圾得清理一大堆。」

法治日報調查發現，部分大型競技遊戲在申請訪問權限時會明確說明開通各項權限的作用，一些免安裝的小程序遊戲則存在大量索取與遊戲無關內容權限的情況，且沒有任何說明。

網遊過度索取權限問題已極為普遍。在工信部近年通報侵害用戶權益行為的App 名單中，遊戲類軟件多次在列，且大都是「App強制、頻繁、過度索取權限」和「違規收集個人信息」兩大類。過度索取權限可能會對用戶產生一系列不良影響，比如個人隱私洩露，系統安全風險，或是不必要的費用支出。

北京 外國語大學教授姚金菊說，過度索取權限，特別是在靜默狀態下或在後台運行時，超範圍收集個人信息，涉嫌違反個人信息保護法、網路安全法和數據安全法的有關規定。如果該行為導致自然人人格尊嚴受到侵害或人身、財產安全受到危害則違反民法。

泰和泰（重慶）律師事務所律師朱杰表示，相關違法行為屢禁不止主要有三個原因。一是個人信息轉化成巨大利益的極大誘惑。二是違規行為的處罰力度不強，威懾力不足。三是監管措施的定期整改，覆蓋面不夠大，持續度不夠長。只有將長效機制納入監管體係並加強處罰措施，才能讓違規廠商令行禁止。

「現在的問題不是法律規定的處罰力度不夠，而是相應的執法處罰還沒全面跟上。」北京盈科（上海）律師事務所律師謝連杰建議，啟動遊戲行業個人信息保護的專項整治。對於有玩家建議加大對過度索取權限的遊戲運營商的懲戒力度。北京韜安律師事務所律師司斌斌也提出，監管部門可考慮對遊戲運營商和平台進行雙重處罰，推動責任雙重落實。