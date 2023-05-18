假中介調包房本？ 武漢退休教授300萬房產被偷賣

偽造的王女士護照。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

武漢 某211大學退休 的王姓女教授2019年以300萬元（人民幣，下同）價格欲出售自有房屋，不料遇上疑似假中介，以買家已付定金需複印資料為由調包房本，不僅成功以70萬賤價出售並成功辦理過戶，還轉手被抵押貸款 190萬。王女士追查發現，辦過戶資料有多達23處錯誤，窗口卻審核通過，實在離譜。如今該「中介」已失聯，王女士憤而報警追究責任。

封面新聞報導，王女士是武漢某211大學的教授，近幾年退休後被兒子接到身邊同住。2019年，王女士將130多坪的房屋以300萬價格掛在「貝殼找房」出售，去年一家自稱21世紀房產的中介邀請她到網點跟一個意向買家面談，買家只露面10分鐘，一副「你怎麼說都行」的態度，反而是中介陶某全程熱心、積極。

「又過了一段時間，陶某再次邀請我去網點，說客戶已經交定金，讓我拿著證件、房本去複印資料。」王女士說，網點看上去沒異常，前台有兩個小姐，辦公區也有員工坐著，她把複印件交給陶某後就回家等消息，後來陶某說買房人資金出現問題，她就沒再追問。直到今年5月8日，她通過另一家跟她聯繫過的中介得知自己的房子已被陳姓男子提交了她的護照、身分證、委託書、公證書、不動產權證等詳細資料，將房屋過戶給了王某。

「這兩個人我都不認識，300萬的房子按70萬的價格過戶。工作人員查驗後告訴我，我手中拿著的房本是假的，被人調包了。並且這個房子過戶之後轉手抵押貸款了190萬。」王女士向當地派出所報警。

王女士介紹，陳某提供的資料中有23處錯誤，窗口工作人員卻未審核出來；其中，護照連基本信息都有錯，除了王女士的名字，還多出一個「can xu ning」的名字、武漢的拼音錯寫為「wuhang」、生日信息錯寫為「08/58」，出生日期與提交的身份證信息出生日期不同。而且「哪有8月58日，這麼明顯的錯誤也沒看出來。」王女士表示，政務中心窗口應該為審核不嚴負責。

「等我發現問題的時候，中介陶某已經失聯，網點也人去樓空。房東說陶某是付現金租房，5月9日走的時候押金都沒要。」王女士認為，對方是蓄謀已久策畫了騙局，兩次去網點看到的幾名工作人員可能也是托兒。

21世紀房產武漢區域的負責人介紹，陶某不是他們的員工，「那個門店2月份就撤店關門，王女士兩次去看到的人都是假身分。可能是撤店之後，路邊的裝飾、招牌沒換，被人利用。」

洪山區政務中心工作人員說「每天經手那麼多業務，沒辦法逐一核實所有資料情況。」另一名不願透露姓名洪山區自然資源和規畫局工作人員介紹，陳某來辦理業務，提供的產權證和身分證是真實的，「目前沒辦法說提交的資料是假的，我們也是受害者，要跟當事人一起報警。