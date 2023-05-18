為流浪貓「移植魚皮」被網暴 廣西女：為何不去譴責虐貓人？

初八當時背上被縫上魚皮。(取材自封面新聞)

廣西北海一名女子花2萬元人民幣為一隻被剝皮的流浪貓移植魚皮，引起關注，還被網暴「浪費錢」上熱搜。女子感慨：「為什麽不去譴責虐貓的人？」

封面新聞報導，這名女子不願透露姓氏，只願被稱呼「初八麻麻」。她說，當初撿到流浪貓「初八」的時候，牠背部靠近尾部的皮膚被剝離掉一大塊，腳趾爛了，耳朵被人割掉一小塊，尾巴也斷了，蜷縮在路邊瑟瑟發抖。

初八麻麻回憶：「 初八太慘了，才兩個月左右就被虐待成這樣。最初，初八麻麻每天都帶初八去一家寵物醫院做清創等治療，但無奈背部傷口太大，一直沒有愈合。隨著天氣越來越炎熱，她擔心小貓因傷口感染死去。

在網友建議下，初八麻麻花了2萬元嘗試「魚皮植皮」，此事經媒體報導後成為焦點。有人覺得為一隻貓花這麽多錢不值得，也有人稱，為貓植魚皮是不尊重魚，甚至有人懷疑是她在炒作，各種聲音此起彼伏。

對此，初八麻麻覺得很委屈：「為什麽不去譴責虐貓的人？是一些人太冷漠了嗎？」

經過對初八的治療，她學習到很多知識。需要科普的是，魚皮治療的主要作用是促進傷口自身生長、保護創面，降低感染率和疼痛感，而不是讓魚皮長在傷口上。兩次植魚皮手術 都失敗了，反而使初八病情加重。初八麻麻也希望以後大家謹慎使用這一方法。

報導指出，在救助貓咪的過程中，初八麻麻也被初八堅強努力活下來的精神感動，「看著牠非常努力地活著，讓我會更加積極面對生活中的困難。很多像我們這種個體戶，生意很難做，非常焦慮也想過放棄，但看到初八，覺得這些都不是事。」

初八麻麻有兩個孩子，都很喜歡初八，她說：「之前救助初八時，兒子全程參與了。」她經常帶孩子們去看望初八，「兒子還領養了一隻天生大小眼的小貓咪，對領養基地的阿姨說：『你放心，我會好好照顧牠一輩子，不會丟掉牠的。』才五歲的娃能這麽說，我很感動。」