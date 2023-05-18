中國「走線人」冒險渡界河 網民：若非走到絕路誰願這樣拚
從中國走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，儘管有中國官方媒體人發文對這一現象嗤之以鼻，但許多網民還是為在美墨邊境的「走線客」叫好並表達「祝福」。
美國之音報導，一名中國女子被拍到走到墨西哥邊境城市馬塔莫羅斯（Matamoros）的格蘭德河（Rio Grande），從行李箱中拿出了裝有物品的背帶，綁在腰間，然後跳入水中。這段視頻在微信超過10萬次轉發，網民對她和其他走線人表示敬佩。
一條獲讚超過7千的評論寫道：「這位中年婦女的勇氣太強，臉上充滿著堅強和自信，她一定經歷了人生的風風雨雨。」；一條同樣有上千點讚的評論也表示：「不是走到絕路，誰願意這樣拚，祝福你們。」
報導指出，然而也有持反對立場的人，環球時報前總編胡錫進就說，「中國在快速進步，如今絕大多數中國人用不著像這個大姐一樣冒險渡界河，去美國掙說不清楚的人生。他還表示，如果可以重新來過，這位女士很可能更願意在中國生活。」
胡錫進的觀點受到不少人認同，一位網民表示：「老胡這次說的對，美國夢已是過去，讓我們把自己的國家建設得更好。」但也有人說，美國南部邊境中國移民增多是事實，中國官方需要好好應對這個問題。
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