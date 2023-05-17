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廣州護士跪接男領導授帽？網酸：好大官威

中國新聞組／北京17日電
網路上的廣州某醫院為護士授帽活動。（取材自頂端新聞）
網路上的廣州某醫院為護士授帽活動。（取材自頂端新聞）

廣州某口腔醫院在5月12日護士節當天，對新入職護士進行授帽儀式，並曬出儀式照片。圖中多位女護士跪地背對台下，接受醫院男領導授帽，引發網上熱議。有網友直批，「護士節改名領導節算了」、「好大的官威」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據廣州醫科大學附屬口腔醫院官微透露，5月11日下午，醫院隆重舉行了「512國際護士節」暨五四青年節表彰大會暨文藝匯演活動。全體領導班子成員、臨床科室科主任代表、臨床科室護士長、青年護士代表和青年團員代表出席表彰大會。

該大會除授帽外，還有優秀集體、個人、青年等頒獎，該院護理部主任與12位護士重溫南丁格爾誓言等環節。當天參與護士授帽的院方領導共六人，為五男一女，並非網傳全部為男領導。據當天照片顯示，新護士也並不是跪地姿態，授帽時均為蹲跪。

此事引發網友熱議，有網友留言，「新護士授帽儀式比較常見，但多為資深護士前輩給新護士授帽，醫院男領導給護士授帽較為少見」，也有網友持不同意見，認為部分院方領導也是醫護行業前輩，進行授帽不至於被批評，且上述護士並非在當天下跪而是蹲跪。

根據網上資料，護士授帽儀式被認為是護生成為護士的重要時刻。授帽儀式上，護生會在護理學創始人南丁格爾像前，伴隨著莊嚴樂曲，直跪在護理前輩面前，前輩為護生戴上聖潔的燕尾帽，護生接過前輩手中的蠟燭，站在南丁格爾像前宣讀誓言。

據了解，在國際護士節前後，甘肅北京、南京等多家醫院也舉行新護士授帽儀式，被授帽者採用蹲跪、半蹲、站立等姿態接受護士帽，授帽者大多為護理科主任、護士長等。

有媒體評論，護士平時在工作中，少不了以蹲跪或半蹲的姿勢為患者救死扶傷，那是生命至上的需要，那是治病救人的需要，護士心甘情願為此付出。但在護士節這樣的活動上，護士真的該站起來一次，哪能忍心讓他們下跪接受護士帽。

其他醫院的護士授帽情形。（取材自頂端新聞）
其他醫院的護士授帽情形。（取材自頂端新聞）
醫院官微上的照片。（取材自頂端新聞）
醫院官微上的照片。（取材自頂端新聞）

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