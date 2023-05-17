安徽母女仨溺亡案…夫家疑重男輕女 對她冷暴力

溺水身亡的母女。（取材自頂端新聞）

安徽慶安市岳西縣母女3人以繩纏手溺亡事件持續受關注，母女背後故事也被起底。王女與丈夫離婚後仍住在一起，家屬稱男方家重男輕女，時常對生女兒的王女施以冷暴力。王女前夫開的眼鏡店在事發後已經關門，門口不斷有人前來扔雞蛋 。

綜合媒體報導，2023年5月13日9時31分，岳西縣公安 局接群眾反映，天堂鎮衙前河東山橋下有人溺水。民警打撈上岸三名人員。經查，12日23時40分許，王女用從家中攜帶的繩帶，將2歲、8歲的女兒與自己纏縛後投河溺水身亡。

王女的小學同學稱，王女今年36歲，家裡中有姊姊弟弟。她高中畢業就沒有讀書，後來和儲姓男子結了婚並生下一個女兒。2020年前後，兩人離了婚但還是生活在一起，並生下第二個女兒。

王女的父親表示，男方家重男輕女，在女方生下小女兒後，男方曾多方面向女方施展冷暴力。親屬也提到，男方對女兒不關心，孩子生病都是王女自己帶去醫院看病。

堂妹則稱，男方離婚的目的是為了轉移財產，姊姊性格內向、不敢反抗，但他們離婚後一直都是事實婚姻，一套房一輛車全是男方的名字。她還說，姊姊曾被其前夫當著娘家人的面搧耳光，「也就是這兩年，記得很清楚」。

一名親屬也表示，「這10年知道她過得不好，但沒有想到她過得這麽不好」。親屬透露，12日晚上9點左右，王女和前夫曾在東山大橋附近吵架。

王女的同學說，周圍人之所以認為王女有錢，是因為其前夫家裡條件還可以，在縣城和合肥各有一套房，前夫儲男在岳西縣城還開了一家眼鏡店。

在母女溺亡後，前夫儲男已接受警方調查。但對於外界傳婆家存在重男輕女的現象，儲男並未發聲，電話處關機狀態。

報導指出，岳西縣委宣傳部相關負責人表示，關於網傳王女是因為小三、重男輕女、婆婆罵了她等的說法，目前均沒有證據來源，也沒有證據證明王女溺亡之前與家庭發生矛盾糾紛，更詳細的情況，警方還在調查中。

岳西縣婦聯的工作人員回應稱，婦聯會跟進母女三人溺亡的事件調查進展，調查是否牽扯到婦女兒童權益被侵犯。