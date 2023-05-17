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千里運琴到汶川廢墟 鋼琴家演奏悼遇難者竟被中斷

中國新聞組／北京17日電
彭海濤在武漢漢口老巷里彈奏。(取材自中新社／ 受訪者供圖）
彭海濤在武漢漢口老巷里彈奏。(取材自中新社／ 受訪者供圖）

5月12日是汶川大地震15周年，武漢鋼琴師彭海濤千里運琴至當地廢墟，並演奏悼念遇難者，但演奏受到當局阻撓，被迫中斷，此事引發網友熱議，並質問當局「究竟害怕什麼」？

自由亞洲電台報導，汶川大地震15周年當天，許多地震遇難者家屬重回現場祭奠自己的親人，當局則嚴陣以待，監控祭奠者。

來源：推特

武漢鋼琴師彭海濤在一處地震遺址現場演奏鋼琴曲，遭到城管阻撓；彭海濤說，他驅車1200公里從武漢到北川，鋼琴的音還是散的，他演奏僅僅28分鐘，就因「不可抗力」結束。他說：「在5月2日，我的一個澳門的朋友告訴我，他會在12日到汶川跑馬拉松，他問我今年5月12日汶川大地震15周年，我會不會過來演奏？才發現自己快忘記汶川地震15周年這件事情了。」

5月12日14點28分，彭海濤在北川地震廢墟上一棟未完全垮塌的建築物內演奏不久，兩名穿城管制服的男子幾次試圖上去打斷演奏，不過徘徊不前不知如何攔阻。當彭海濤演奏到第28分鐘時，多名城管人員上前阻止，其後把琴搬走。

據報導，消息立刻就在網路上傳播開來，大批網友支持彭海濤，「謝謝您，用琴聲撫慰逝去的生命和我們的靈魂」「中國需要這樣的精神輸出」也有許多人對當局阻撓演奏表達不滿，「為什麼不能演奏，他們究竟怕什麼？那些有質量問題的房屋造成民眾被砸死在屋內，值得我們去反思。

北川居民廖先生的兒子在地震中遇難，他說，彭海濤通過琴聲紀念在地震中逝去的生命，是愛國的表現，政府不應該阻撓：「他們（政府）沒必要做這些事情，說實在話他還是一種愛國精神，人家撫慰失去生命的遇難者家屬，大家都理解。」

以音樂療癒人心的彭海濤自稱「路上鋼琴師」，現年34歲的彭海濤不懂樂理、不識譜，受到阪本龍一的影響，自學鋼琴，花了兩年多時間，他每天苦練8小時，如今學會了十幾首鋼琴曲。

紀念汶川大地震15周年，彭海濤在廢墟前演奏。（取材自微博）
紀念汶川大地震15周年，彭海濤在廢墟前演奏。（取材自微博）

地震 武漢 澳門

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