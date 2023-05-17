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川男工傷亡獲賠142萬 遺腹子能否分錢？爺奶要求親子鑑定

中國新聞組／北京17日電
最終協商，老萬同意轉30萬元到小蓉的帳戶上。（取材自今日說法）
最終協商，老萬同意轉30萬元到小蓉的帳戶上。（取材自今日說法）

四川瀘州工人阿斌因工傷去世，家屬獲賠142萬(人民幣，下同)。遺腹子萌萌出生後，阿斌的妻子小蓉無法與公婆就賠償款畫分達成一致，公婆甚至懷疑萌萌是否真為阿斌的兒子。經親子鑑定，法院審理認為，142萬賠償款中含有萌萌的分額，最終萌萌與母親小蓉共同分得51.2萬元。

CCTV今日說法報導，去年1月21日，阿斌在搭建彩鋼棚時不慎從棚頂摔下來，經搶救無效不幸死亡。老闆張建國共賠付142萬元，其中包括喪葬費、一次性工亡補助金和供養親屬撫恤金等。

張建國先行賠付70萬現金，阿斌父親老萬要求把這筆錢打到別人帳戶。阿斌妻子小蓉則認為，她是受法律保護的配偶，堅持全額打到她的卡上，因而拒絕在賠償協議書上簽名。最終經多次協商，老萬同意轉30萬元到小蓉的帳戶上，小蓉也在賠償協議書上簽了字。

遺腹子萌萌出生後，小蓉感覺一個人帶孩子太難了，她和老萬夫婦商量，想重新分配賠償款，讓兒子萌萌也能分到一份，結果被對方拒絕。老萬稱跟對方談判時，小蓉根本沒有說她懷孕。正因如此，「工亡賠償協議」裡涉及的賠償人只有四個，並不包括後來出生的萌萌。

對此小蓉反駁，處理阿斌後事時，她已經明確說明自己懷孕四個月，公婆當時明明知情，現在卻不認了。

報導指出，2022年7月，因協商不成，小蓉以萌萌為原告將老萬夫婦告上法庭，訴請分得父親阿斌的工亡補償款40萬元。這40萬為萌萌從出生到18周歲的生活費21萬，以及應分得的一次性工亡補償金19萬。

2022年9月，四川省瀘州市敘永縣人民法院開庭審理了這一案件。被告對婚姻關係沒有異議，而對原告是否為死者阿斌的兒子存疑。隨後，法院組織雙方當事人，共同選定西南醫科大學司法鑑定中心進行檢測，鑑定中心提取了阿斌曾留在檢測機構的血樣來進行確認。

2022年11月10日，西南醫科大學司法鑑定中心給出鑑定意見，支持死者阿斌為萌萌的生物學父親。四川省瀘州市敘永縣人民法院再次開庭審理了這一案件。

張建國指出，一般情況下這種工程事故賠付90多萬元，本案賠付142萬，多出的幾十萬，就是考慮到肚裡的孩子。原告的母親找來當時參與協調的三個證人，這三位證人均證明，死者的配偶小蓉曾提出過懷孕的事實。賠償款中，的確包含了遺腹子萌萌的分額，只是當時沒有特別約定萌萌能占多大份額。

庭審中，根據被告老萬提交的證據顯示，阿斌的喪葬費花了6萬元，扣除這筆費用，可供分割的錢還有136萬元。承辦法官認為，從平均分配的角度考慮，剩餘136萬，每人可以分得27.2萬，向兩位老人傾斜一點後，再考慮死者最小的小孩萌萌。兩面傾斜後，綜合考慮死者的配偶小蓉和他的小兒子萌萌，兩個人共同分得51.2萬元。

檢測 親子

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