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福建農管強拆豬場 養殖戶憤而持槍傷3人

中國新聞組／北京17日電
被拆除的豬舍。(取材自極目新聞)
被拆除的豬舍。(取材自極目新聞)

福建一名養豬戶因不滿豬舍被農管帶隊拆除，豬舍被整理成農田、200頭豬四散逃逸，憤而持改裝槍械射傷執法人員後逃逸。在警方發出5萬元人民幣(約7165美元)懸賞後，該男子已投案自首，受傷農管目前無生命危險。

來源：YouTube

極目新聞報導，一份懸賞通緝令近日在網絡上流傳，引發網友關注。被通緝的盧貴友是南平市延平區茫蕩鎮寶珠村村民，他在一片荒地上開墾數百平方米的豬舍養豬。

5月8日，茫蕩鎮政府組織了60多名城管、土地管理、民警等執法人員對盧貴友的豬舍進行了拆除。得知消息後，盧貴友急忙前往豬舍，但他被多名工作人員攔在幾百米之外。而他的豬舍已被徹底拆除，200多頭豬四散逃逸。

執法人員在離開的路上，遭到盧貴友的槍擊，盧貴友用的疑似一支改裝槍械。此事造成一名民警和兩名政府工作人員受傷。事發後，盧貴友逃走，四天後投案自首。

懸賞公告。(取材自紅星新聞)
懸賞公告。(取材自紅星新聞)

盧貴友的哥哥指出，鎮政府的工作人員沒有跟弟弟溝通過拆除豬舍的事情，對於他們要求賠償的相關事宜，也沒有給出任何回應。盧貴友自首前與他見了面，請求哥哥幫他把豬賣了還債。

由於網上一度傳出盧貴友用的是霰彈槍，當地村民解釋，盧貴友用的是裝修、裝潢用的射釘槍。當地鎮政府工作人員稱，受傷的三人目前傷勢穩定，沒有生命危險，

「農管」是對農業綜合行政執法隊伍的簡稱。自媒體「法度law」引述北京市盈科律師事務所宋竟一律師指出，對違法的建築物、構築物、設施等需要強制拆除的，應當由行政機關予以公告，限期當事人自行拆除。農戶的豬場沒有經過確認違建，公告，限期拆除，農管直接對農戶的豬場進行強制拆除不僅超越職權更是公然違法，大大損害了政府的公信力。

當天的執法人員。(取材自極目新聞)
當天的執法人員。(取材自極目新聞)

通緝 北京 槍擊

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