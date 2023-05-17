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北京高二生砍死2鄰居後 校內行凶傷3人被當場控制

中國新聞組／北京17日電
北京人大附中通州校區。（取材自人大附中官網）
北京人大附中通州校區。（取材自人大附中官網）

中國高中校園驚傳慘案，社群媒體紛紛流傳北京人大附中通州校區一名高中二年級學生，連兩日涉嫌持刀捅傷多人，傳出造成數人死亡，副校長疑似遭刺死，相關關鍵字與訊息在微博遭封鎖、刪文，中國媒體也無相關報導。北京通州警方17日作出澄清，稱16歲嫌疑人張某被當場控制，校內3名傷者均及時就醫，無生命危險。

自由亞洲電台報導，網路流傳消息指，事發學校為北京人大附中通州校區。14日晚，該校一名17歲姓張高二學生持刀砍死兩名鄰居，包括其母親也被砍成重傷。15日一早，張姓學生又到學校砍傷一名同學和至少兩名教職人員，其中一名教職人員是該校副校長，據傳已遭砍死。

報導指出，網上流傳一張人大附中通報的內部情形截圖，文中稱該學生名叫「張童」，家住通州區後北營家園三區。其母親目前仍在搶救當中，受傷的學生無大礙，一名受傷的教師仍在搶救中。張童已被警方控制，不過通報未提及副校長被殺，也未提及事發原因。通報稱學校即時成立工作專班，學校主要領導親自部署。

儘管「人大附中通州校區」的校園慘案消息在網上瘋傳，但很快就被封鎖、刪文。

另據通州警方在線消息，北京通州警方於17日表示，經查，張某於上課期間在教室內對同學張某某（女，17歲）進行毆打，並先後將進行勸阻的老師囤某某（男，43歲）、高某（男，53歲）打傷，3名傷者均及時就醫，無生命危險。

警方經進一步調查，張某涉嫌於5月14日晚在鄰居家中將焦某某（男，60歲）、王某某（女，55歲）夫妻二人殺害，於5月15日早將其母親曹某某（51歲）毆打致昏迷。目前，張某已被通州公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

有網友傳高二生犯案動機與感情糾紛有關，然未獲證實。（取材自微博）
有網友傳高二生犯案動機與感情糾紛有關，然未獲證實。（取材自微博）

北京 社群媒體 香港 公安

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