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「野狗能打勝仗」 脫口秀演員涉辱軍 無限期停演

記者賴錦宏／綜合報導
脫口秀演員李昊石禍從口出。（取材自微博）
脫口秀演員李昊石禍從口出。（取材自微博）

中國脫口秀演員李昊石（藝名House）在一場演出中疑似侮辱了解放軍，引發中國網友的憤怒和抵制，他所屬的笑果文化發表了道歉聲明，並停止了一切演出活動。他還可能面臨刑事處罰。

據網易新聞，微博網友透露，李昊石在演出中講述了一個自己領養了兩條野狗的故事說，這兩條野狗給他的感覺很不一樣，別的狗看上去呆萌可愛，很討人喜歡，而這兩隻野狗卻特立獨行地追起了松鼠，這一幕讓他想起來了八個大字：「作風優良，能打勝仗。」該網友稱，「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」。

來源：YouTube

明眼人都能讀出那句話影射解放軍。中共中央總書記、中共中央軍委主席習近平，於2013年在出席中共解放軍代表團全體會議時，提出要「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊」。

據了解，笑果文化工作人員表示，「是他(HOUSE)在表演中臨時加了內容」、「另一名編劇人員介紹，脫口秀演員演出的內容公司都會進行審批，也會向相關部門進行報備」。

笑果文化15日在道歉聲明中說，該公司在第一時間對李昊石進行嚴肅的批評，要求他反省，並無限期停止他後續一切演藝工作。

聲明說，該公司將牢記文化擔當和職責使命，維護行業有序發展、杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容，為觀眾提供更好的喜劇內容。

李昊石也在自己微博帳號「House披頭」發文道歉，稱「深感愧疚與後悔」，在演出中使用了非常不恰當的比喻，給觀眾造成了不好的感受和聯想。他表示會承擔責任，停止一切演藝，深刻反省，重新學習。

目前，李昊石(微博賬號House披頭)個人微博被禁言。同時，在笑果官方微信小程序的演員名單中已被除名。

北京市文化執法總隊表示，5月15日上午通過網絡巡查已獲知此事，並已對笑果文化公司進行立案調查。

笑果文化演員李昊石在演出中，涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）
笑果文化演員李昊石在演出中，涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）

解放軍新聞傳播中心「鈞正平工作室」官方微博「鈞正平」發文批評：「低格調的搞笑，無底線的放縱，博眼球的娛樂，不知止的慾望，對文藝有百害而無一利！ 」

官媒「北京日報」也發表評論，指出脫口秀被稱作「冒犯的藝術」，追求的就是一種針砭時弊、刺中痛點，讓觀眾亦笑亦思的感覺，但創造不是亂造，自由也有邊界。從輿論幾乎一邊倒的憤怒來看，人們對這種挑戰底線的爛梗嗤之以鼻。

澎湃新聞則發出「脫口而出的秀，不能過了頭」的評論稱，俗一點，也許不可怕，最可怕的是故意踩雷、撞紅線，冒犯社會共識和主流價值觀，如果缺少應有的邊界意識，只會葬送自己的演藝前途。許多時候，出彩與出事僅隔一念。拋出了個包袱，想出彩，結果突破底線，出了事，這個語言包袱最終成了人生包袱。如此一來，得不償失，對於當事人來說，追悔莫及。

網友分享自己觀看李昊石演出的經歷稱，「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」。（取材自微...
網友分享自己觀看李昊石演出的經歷稱，「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」。（取材自微博）

微博 解放軍 中共

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