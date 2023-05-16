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農婦襲警案逆轉 唐山當局：地方強拆違法

中國新聞組／北京16日電
事發當天現場。（視頻截圖）
事發當天現場。（視頻截圖）

河北省唐山市代管的灤州市日前發生農婦襲警案，案情可能反轉。襲警的農婦屈曉玲在法庭指出，雷莊鎮政府違法出動警察參與徵地拆遷，自己係「正當防衛」，不構成襲警罪。消息傳出後，唐山市公安局已責成屬地公安進行全面核查。

來源：YouTube

紅星新聞報導，2021年7月20日上午，村民韓國一家在阻攔鎮政府對自家承包地進行強制清表時，妻子屈曉玲持菜刀將灤州市公安局特巡警大隊大隊長馮國忠頭部砍傷，另一名輔警在制止過程中被其抓傷胳膊。經鑒定，兩人為輕微傷。

屈曉玲因此被控襲警罪，5月9日在庭審中，屈曉玲及其辯護人當庭指出，雷莊鎮政府強制清表的行政行為已被灤州、唐山兩級法院認定為「違法，明顯超越職權」。而灤州市公安局在明知強制徵地行政行為違法，仍然出動公安民警參與徵地拆遷等非警務活動，其行為並非依法執行職務的行為。

屈曉玲責堅稱「正當防衛」，不構成襲警罪。她稱，看見丈夫被民警從鏟車上硬拽下來，「我就急眼了」，拿起菜刀朝著民警砍去。

屈曉玲當庭對時任灤州市公安局副局長王曉國提出控告，其非法動用大量警力參與違法暴力徵地活動，涉嫌濫用職權罪；並舉報灤州市重點項目「G205綜合服務區」地未經省政府批準，是非法占地。

事情遭媒體披露後，唐山市公安局連夜責成屬地公安對該案進行全面核查，唐山市委相關部門也已責成屬地對該案涉及情況進行全面核查。

2022年5月，灤州市人民法院作出一審判決：確認被告灤州市雷莊鎮人民政府於2021年7月20日強制清除原告韓國與黃莊村委會簽訂協議「荒坑承包協議書」確定的土地上的房屋、樹木、物品的行政行為違法。

雷莊鎮政府不服提出上訴。2022年9月1日，唐山中院作出終審判決：駁回上訴，維持原判。唐山中院在判決書中確認，雷莊鎮政府強制進場行為「明顯超越職權」。

屈曉玲目前處於被監視居住狀態。（取材自北青深一度）
屈曉玲目前處於被監視居住狀態。（取材自北青深一度）

公安 警察

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