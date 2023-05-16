手綁一起 安徽母攜2幼女溺亡 網慟：孩子無辜

安徽岳西縣公安局布通報，天堂鎮衙前河東山橋13日發現一女子以繩帶纏縛兩個女兒手部，三人投河溺亡。（取材自岳西公安）

母親節 剛過，在安徽岳西縣就發生一件憾事。天堂鎮衙前河東山橋13日發現三人溺亡，一女子以繩帶纏縛兩個女兒手部，三人遺體漂浮水面。警方通報並未披露案情，引發網上鋪天蓋地猜測死因。網民一致認為「孩子是無辜的，再怎麼絕望也不該帶走孩子性命。」

據安慶之聲通報，岳西縣公安 局13日接獲群眾反映，稱在天堂鎮衙前河東山橋下疑似有人溺水。接報後，縣公安局民警立即趕赴現場處置，打撈上岸三名人員，經現場確認，三人均無生命體徵。

警方初步查明：12日晚，王女帶著8歲、2歲的女兒外出。晚上11時40分許，王女用從家中攜帶的繩帶，將兩女兒與自己纏縛後投河。

為避免給死者家屬造成二次傷害，警方通告並未描述案情。對此，有天堂鎮政府工作人員透露，女子家住東山大橋附近小區，和其丈夫在附近經營一家眼鏡店。

網上也出現了對3人死因的猜測。有網民留言稱王女因為生了兩個女兒，遭到重男輕女的婆家責罵而絕望；亦有人說女子是因為老公在外養小三，生了兒子逼迫她離婚；也有人認為此事與婆媳不和脫不了關係，高呼「不結婚和嫁錯人那個更可怕」。

儘管死因仍有待確認，但網民皆認為孩子們是無辜的，「可憐的娃」、「兩歲的孩子懂得不多，八歲那個已經上學了呀，媽媽動手綁她的時候她什麽反應」，網民要求警方調查案件，事發已逾三日，婆家沒有消息令人起疑，「查一查她過的什麽日子吧」。