踢假球案 中國男足首名外援被刑拘調查

中超山東泰山隊的南韓外援孫準浩被遼寧省警方刑拘調查，圖為孫準浩（中）在比賽中拚搶。 （新華社）

南韓 駐中國大使館 昨天指出，中超 山東泰山隊的南韓外援孫準浩被遼寧省警方刑拘調查，暫時未知孫準浩是以案件相關人士或嫌疑人身分被查，這是中國男足假球案中首度有外援被查的報導。

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韓聯社報導，南韓駐中國大使館表示，當地領區領事正對孫準浩提供必要的領事協助。

報導指出，孫準浩是以案件相關人還是以嫌疑人身分接受調查尚不得而知。而據中國媒體報導，他被警方調查可能與山東泰山隊主帥郝偉牽涉的假球案有關。在中國這波足壇打假風暴中，已有金敬道等山東泰山隊多人涉案被調查。

另據韓媒KBS（南韓廣播公司）補充消息表示，孫準浩是5月12日上午試圖通過上海機場出境時被帶走，因涉嫌向非公務人員行賄，目前正在遼寧省瀋陽市公安局接受調查。

在談到孫準浩被調查一事時，有業內人士透露，「12日還是孫準浩的生日，他就是在裡面度過的…孫準浩曾因為在山東表現好去了卡達世界盃，最後會發展成什麽樣，真的很難說 ，等待官方通報。」

香港01昨天引述中國媒體人冉雄飛先前表示，在本季中超聯賽開始後，山東泰山狀態低迷，因為「內部已經非常混亂」。孫準浩在賽前與相關協查部門談話，導致比賽中狀態起伏較大，比賽完之後，孫準浩又莫名的「消失」了，據悉已經被帶走進一步協查。

不過，中國媒體直播吧前天引述韓媒footballist報導，孫準浩方面稱調查與郝偉有關，泰山全隊都在12日接受調查，當時孫準浩因為送家人回國暫時離開，調查當天並不在場。之後孫準浩被帶走調查，目前已超過24小時，預計會在14日被釋放。

值得關注的是，孫準浩可能是中國足壇反腐歷史上首位被帶走調查的外援，勢必引起外界格外關注。

韓媒稱，孫準浩方面表示，球員與假球事件無關，但會配合調查，被過度關注是因為缺席球隊訓練。

中國男足從2022年11月前主教練李鐵被查開始，迄今足協系統最少有11名高官落馬。