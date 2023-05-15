「挖呀挖」老師遭網暴 關閉打賞 強調沒接商務合作

網友發布對比視頻進行黃老師是否P圖的解讀。（取材自封面新聞）

湖北武漢 一位因演唱「挖呀挖」兒歌而走紅的幼兒園黃老師，近日遭網暴，網上有關她「一場直播收入200萬元人民幣（約28.8萬美元）」、「是專業簽約網紅」等攻訐不斷。黃老師的直播間已關閉打賞功能，她承認收過打賞，但強調自己沒接任何商務合作。而據統計，「挖呀挖」歌曲走紅後，中國已新註冊了44家以「挖呀挖」命名的公司，一家公司還申請註冊商標。

來源：YouTube

封面新聞報導，因為兒歌「挖呀挖」走紅的黃老師12日回應網友的5大質疑，再次登上熱搜。她的直播間13日晚實時在線人數依舊超過10萬，但直播間已經關閉打賞功能。黃老師選擇性回覆網友提問時稱，「感覺壓力很大，怕說錯話被人錄屏。」

在回應質疑的聲明中，黃老師表示，自己沒有任何團隊和公司，只是分享日常教學，看到點讚千萬很開心和激動，對走紅以及各種質疑始料未及；辭職的傳聞是假信息，她已工作七年，給小孩子上課很快樂；從沒標榜過「挖呀挖」是自己的原創歌曲，她本身就經常學習兒歌去分享。

針對流傳最廣的「一場直播收入200萬元」的傳言，黃老師承認，直播中收過一些打賞，「但沒有網友說的過百萬、過千萬元，沒有接任何廣告，也沒有與其他公司有商務合作。」

針對網友認為她本人沒有視頻中好看的說法，她說自己沒有整容和P圖，「可以接受別人說她外表不好看，因為自己就是一普通人」，她覺得一個人的內在品質比外表更重要。

黃老師表示，突然爆火打破了原有的生活，感覺很受傷，但承受繁華榮耀的同時也要承受是非，現在已經平靜下來，會堅持初心。

據報導，「挖呀挖」的熱度持續上升。天眼查信息顯示，5月6日至13日，全中國有44家以「挖呀挖」命名的公司註冊成立，行業涉及餐飲、商貿、科技，其中還有兩家食品店。在2023年以前，全國僅有五家與「挖呀挖」、「挖呀挖呀」相關的公司，其中兩家已註銷。

報導指出，目前有四件與「挖呀挖」相關的商標進行了註冊或申請。其中，北京 某科技公司在2015年成功註冊了三枚「挖呀挖」商標，分類包括科學儀器、通信服務等。3日，山東一家商貿公司申請了健身 器材類商標「挖呀挖呀挖」，目前還處於「申請中」。