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枉為人師? 四川傳媒學院系主任涉出軌多位學生 妻舉報

中國新聞組／北京15日電
張女士提供的收集的微信對話截圖。(取材自新黃河)
張女士提供的收集的微信對話截圖。(取材自新黃河)

近日，網上一女子實名舉報自己的丈夫，四川傳媒學院雕塑系專業主任、青年雕塑家曾某超在校工作期間，多次利用不正當手段引誘女學生發生關係，婚內出軌，引起網絡關注。四川傳媒學院紀委工作人員表示，關於此事雙方已報警處理，具體結果須警方調查方可得知。

來源：YouTube

新黃河報導，隨後，曾某超妻子張女士更新微博稱，四川傳媒學院紀委已電話回覆她，校方已召開相關會議，決定由黨委辦公室牽頭，校辦、校紀委、法務將對此事聯合調查。

四川傳媒學院。(取材自微博)
四川傳媒學院。(取材自微博)

張女士稱，她與曾某超結婚多年並育有一子。張女士表示，自己生育兩個月之後，在曾某超所住的學校公寓中發現耳機、防曬霜、化妝棉等女性物品，在不斷追問之下，得知其出軌學生事實。曾某超此後在未取得自己同意的情況下，擅自帶走孩子，以此來威脅離婚，獲取自由。

張女士說，她在網上公開舉報信後，收到了很多私信。有幾位女生私信表示，她們之前也曾受到曾某超的性騷擾，並在被誘騙情況下，與對方發生關係，並且提供了微信對話等證據證明其確有引誘女學生等違反師德師風的行為。

從張女士提供的私信內容中看到，有疑似曾某超與學生的聊天紀錄，曾表示「給我發照片，我要看美女」、「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」、「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一、兩年也行」等，也有其向對方展示露腿照片的對話。

張女士說：「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，什麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次。」

張女士說，今年3月份，她曾向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位舉報曾某超嚴重違反師德師風的問題，但並未取得實質性進展。

公開資料顯示，曾某超是四川省雕塑協會會員，四川省雕塑學會會員，其作品曾多次參與國內各項展覽，曾獲第七屆全國藝術與設計大賽優秀指導教師獎等多個獎項。針對此事，他在其個人微信朋友圈發文表示已經報警處理，正待處理結果。

張女士在網絡平台所發檢舉信。(取材自新黃河)
張女士在網絡平台所發檢舉信。(取材自新黃河)

雕塑 微信 性騷擾

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