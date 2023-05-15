枉為人師? 四川傳媒學院系主任涉出軌多位學生 妻舉報

張女士提供的收集的微信對話截圖。(取材自新黃河)

近日，網上一女子實名舉報自己的丈夫，四川傳媒學院雕塑 系專業主任、青年雕塑家曾某超在校工作期間，多次利用不正當手段引誘女學生發生關係，婚內出軌，引起網絡關注。四川傳媒學院紀委工作人員表示，關於此事雙方已報警處理，具體結果須警方調查方可得知。

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新黃河報導，隨後，曾某超妻子張女士更新微博稱，四川傳媒學院紀委已電話回覆她，校方已召開相關會議，決定由黨委辦公室牽頭，校辦、校紀委、法務將對此事聯合調查。

四川傳媒學院。(取材自微博)

張女士稱，她與曾某超結婚多年並育有一子。張女士表示，自己生育兩個月之後，在曾某超所住的學校公寓中發現耳機、防曬霜、化妝棉等女性物品，在不斷追問之下，得知其出軌學生事實。曾某超此後在未取得自己同意的情況下，擅自帶走孩子，以此來威脅離婚，獲取自由。

張女士說，她在網上公開舉報信後，收到了很多私信。有幾位女生私信表示，她們之前也曾受到曾某超的性騷擾 ，並在被誘騙情況下，與對方發生關係，並且提供了微信 對話等證據證明其確有引誘女學生等違反師德師風的行為。

從張女士提供的私信內容中看到，有疑似曾某超與學生的聊天紀錄，曾表示「給我發照片，我要看美女」、「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」、「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一、兩年也行」等，也有其向對方展示露腿照片的對話。

張女士說：「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，什麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次。」

張女士說，今年3月份，她曾向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位舉報曾某超嚴重違反師德師風的問題，但並未取得實質性進展。

公開資料顯示，曾某超是四川省雕塑協會會員，四川省雕塑學會會員，其作品曾多次參與國內各項展覽，曾獲第七屆全國藝術與設計大賽優秀指導教師獎等多個獎項。針對此事，他在其個人微信朋友圈發文表示已經報警處理，正待處理結果。