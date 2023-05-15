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噁心畫面 記者臥底 揭南京「竹筒奶茶」回收發霉竹筒

中國新聞組／北京15日電
清洗竹筒的現場。（取材自江蘇新聞）
清洗竹筒的現場。（取材自江蘇新聞）

「竹筒奶茶」近來成為新網紅，但暴紅背後也伴隨消費者質疑竹筒的衛生問題，有記者聯合南京市秦淮區市場監管和公安部門，對夫子廟景區的竹筒奶茶市場進行為期20多天的明察暗訪，發現有不肖業者，把發霉竹筒用髒水清洗後再回收繼續使用。

來源：YouTube

江蘇新聞報導，調查人員發現，有人專門到垃圾桶等位置撿拾遊客喝完飲品後丟棄的竹筒。在南京夫子廟景區附近的姚家巷小區內一處平房門口的地面上密密麻麻地放置著兩三百個竹筒，筒的內壁都附著髒東西，而且招蒼蠅蚊子。門口水池裡有竹筒已經明顯生了霉。不時有自稱保潔員的人，拿著被用過的竹筒往這裡送。他們說，住在這個房子裡的男子專門收舊竹筒。

撿到竹筒後再賣。（取材自江蘇新聞）
撿到竹筒後再賣。（取材自江蘇新聞）

「竹筒3角一個，他之前收5角，給他送的人多了就3角了。他清洗加工5角錢一個，老鄉來給他洗，我在市場幹保潔就撿了兩個，一共就撿了十幾個。」保潔員說。被問竹筒從哪裡撿來的，有保潔員說：「垃圾桶裡面多呢，人家丟在垃圾桶的。有時候一天幾百個。」「這竹筒裡面都是人家喝冰淇淋、奶茶，用開水燙，好洗得很。」

回收竹筒的男子說地上的這些竹筒都是他清洗過、放在外面曬乾之後就能裝起來對外賣，「賣給他們搞盆景用，大概兩元錢一個。」但他否認這些竹筒會流向食品市場。

5月12日，秦淮區市場監管和公安部門聯合對上述場所進行突擊查處。快遞發貨記錄顯示，回收竹筒的男子把回收清洗過的竹筒銷往河北等地的奶茶店，聊天紀錄中，買家還曾多次反饋說竹筒壞掉了或者有霉點。男子不得不承認：回收來的竹筒被重新賣到食品行業。官方稱下一步將把相關的違法線索移交到河北等地的市場監管部門。

在夫子廟景區大石壩街的清洗點，負責人表示，經過市場監管部門的多次宣傳教育，他已經規範了清洗方式，並且添加了消毒設施。執法人員也要求「茶色江南」飲品店停止在不合規場所清洗竹筒的行為，嚴格履行清洗和消毒程序，並將對兩家飲品店作進一步調查處理。

市場監管部門表示，夫子廟景區的幾十家竹筒奶茶店中，大部分都是合法合規經營，受場地大小和規模等因素的製約，不合規現象時有發生。下一步將在全區的面上重點開展餐飲具的清洗消毒保潔的專項檢查。

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