超噁…廣州女業主小區放生蟑螂 喊「給牠們生命」

廣東廣州天河某小區一位女性業主把兩盒蟑螂（圖中紅圈處）帶到樓下花園石頭上放生，被鄰居發現後引發爭執。（視頻截圖）

近日，廣東廣州天河某小區一位女性業主把兩盒蟑螂帶到樓下花園石頭上放生，被鄰居發現後引發爭執。小區物業趕來後，對蟑螂盒進行處理，將尚未放生的另外三盒蟑螂一同收繳處理。目前整個小區已全面消殺三次。

綜合媒體報導，從小區居民提供的視頻可以看到，五個蟑螂盒擺放在小區人行道旁的石頭上，仔細一看有不少蟑螂不斷從盒中爬出。鄰居稱，該女子在網上購買了五盒蟑螂進行放生，現場不斷有蟑螂從盒內爬出，隔著屏幕都感到頭皮發麻。

鄰居張阿姨飯後無事走到小區花壇，意外發現一名女業主正在放生蟑螂，張阿姨於是馬上喝止女業主，沒想到女業主一點不虧心，還跟張阿姨互嗆了起來。周圍的業主們了解了情況，馬上加入「戰局」一起對那個離譜的女業主進行呵斥，由此同時，有業主將情況錄視頻發到小區物業群，並tag物業，叫他們趕緊來處理。

物業和保安馬上就趕到現場，保安上前將能看到的蟑螂全部踩死，並收繳女業主已經放生的兩個空盒子，還從女業主提著的袋子中發現三盒還沒有放生的蟑螂。見狀，女業主委屈地叫喊道：「給它們生命吧！」

民警趕到的時候，女業主已經躲到自己家裡了。民警上門對其進行教育 ，該女子聲稱自己是第一次這麼幹，現在已經了解自己做了不好的事情，並寫下了保證書。

該小區已經聯繫街道除四害防疫 消殺，目前已經在小區進行了三次消殺，看情況可能還會有第四次。

對於放生蟑螂的行為，天河區疾控中心有關專家表示，蟑螂屬於病媒生物，能攜帶並傳播40多種病原體，會對人體健康產生危害。

央視將此放生蟑螂的行為稱之為「謎之操作」。網友們則紛紛留言喊「噁心」：「放生在她自己家裡多好，每天好吃好喝供著，絕對能積功德」，「這個還是交給警察 來管吧，萬一這是生物武器呢，腦子裡面弦該繃緊一點了」，「本來就是打不死的小強，滅不了的蟑，這不得繁殖一窩又一窩」，「這玩意消殺，根本就殺不完」，「放生還是造孽啊？」，「扣功德！」。