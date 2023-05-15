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中國婦女在日本挖牡蠣、亂丟殼被逮 下跪求饒「放過我吧」

中國新聞組／北京15日電
中國大媽在日本挖牡蠣殼棄殼被捕，雙手合十哭喊「我下次不敢了」、「我好怕啊」求饒。（視頻截圖）
中國大媽在日本挖牡蠣殼棄殼被捕，雙手合十哭喊「我下次不敢了」、「我好怕啊」求饒。（視頻截圖）

日本不少河岸能挖牡蠣，但民眾多會自發生將牡蠣殼帶走。最近一名中國大媽在千葉縣江戶川挖牡蠣，卻隨手將牡蠣殼丟棄。大媽被舉報後竟當場向日本警察下跪求饒，稱「日本話聽不懂」，甚至雙手合十哭喊「我下次不敢了」、「我好怕啊」，希望警察們放過她。最終，這名大媽仍被警員帶走。

來源：YouTube

香港01報導，日本YouTuber「【後藤たけし】令和タケちゃんchannel」經常自發性地在江戶川河口巡邏，監管是否有人在該處挖牡蠣後將牡蠣殼隨處丟棄。日前他拍到一名來自中國的大媽在河岸挖牡蠣，將牡蠣肉挖起放進身旁的容器內後隨手棄置牡蠣殼，於是便報警。

警察到場後，這名YouTuber指自己拍到中國大媽亂拋牡蠣殼的證據，大媽則不斷以中文表示自己「聽不懂啊」、「不知道啊」。警方上前以手機翻譯應用程式嘗試與她對話時，大媽仍接連稱「我今天剛剛來不懂的」、「我第一次來」、「沒有來過」、「日本話聽不懂」。

警方在她放在岸邊的袋子中找到一瓶牡蠣肉，並拍下當證據。警告她不能隨便丟棄牡蠣殼後，大媽便開始雙手合十哭喊著求饒，不斷向警察們搖手表示「我下次不敢了」、「我好怕啊」，又指向一旁的「戰利品」講到「這個我不要了」。之後又哭喊著說「我現在撿回去」，胡亂撿著一旁的牡蠣殼。

警察說要帶她到警局時，大媽又跪回地上說「我沒力氣了」、「我老人家你放過我吧」、「我糖尿病腳都軟了」，經過一番輾轉才願意跟著警員離開。

千葉縣市川江戶川河口經常有不少外地人聚集挖牡蠣，有日本節目報導指他們都只將牡蠣肉帶走，把殼就直接棄置在現場。曾經有人因牡蠣殼絆倒受傷，市政府也為清理牡蠣殼花費了不少公帑、引起市民不滿。

日本 警察 YouTuber

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