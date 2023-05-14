中國農村暴力頻傳 5月來3名村幹部被滅門釀18死

圖為山西省定襄縣的續姓疑犯(中)被逮捕。(取自微信)

中國鄉村基層因村幹部處事不公，不時出現村民刺殺村幹部的暴力事件。但據已知訊息，中國5月以來至今不到2周，華北、東北已連續發生3起村幹部遭村民刺殺全家，共造成18死1傷的慘劇。

綜合中國媒體報導及相關網路訊息，這3起刺殺村幹部全家人的兇殺案，先是1日發生在山西省定襄縣，之後是10日發生在山東省濟南市長清區，緊接著則是11日發生在遼寧省東港市。

其中，山西省定襄縣的兇殺案，發生在1日下午3時的宏道鎮西社村。現年38歲的續姓嫌犯，先前疑因村內土地及資金分配糾紛遭村長陷害被判刑2年，日前刑滿出獄後，對當年遭村長構陷而入獄更心生不滿，數度上門討說法未果，於是產生殺機。

據報導，案發當時，早已預謀並備好作案凶器的續嫌，藉由酒意直闖西社村長家中，持刀將在場的村長等3名家人全數殺害後駕車逃逸，直到4日才在太原市一家旅館 被捕，警方並發布警情通報說明逮捕過程，但隻字未提村長等3人被滅門的情況。

山東省濟南市長清區的兇殺案，發生在10日的崮雲湖街道常春藤 小區，兇手為一名賈姓英語老師，死者為長清區文昌街道西李村中共 黨支部書記劉繼杰，以及其妻子及兒子共3人。案發不久，作案的賈姓老師也畏罪自殺身亡。

賈姓老師的犯案動機，目前說法不一。有人透露，疑因賈某的孩子在學校屢遭劉繼杰的孩子霸凌，導致身心出現障礙。經賈某多次上門要求解決未果，賈某才心生殺機。也有人提出多種說法，但多指向身為村支書的劉繼杰無意解決問題所致。

遼寧省東港市的兇殺案，發生在11日凌晨4時的椅圈鎮馬家崗村，兇手為一名64歲的金姓村民，平時以屠宰為業，個姓內向老實。但先前金某與鄰居土地糾紛爆發衝突，金某因寡不敵眾落居下風。雖經村長調解，金某認為村長偏袒衝突另一方的自家親戚，心生殺機。

根據報導及網路訊息，金某案發時手持殺豬刀闖入村長家，將村長妻子及其他多名家人、親屬殺害，村長因為不在家逃過一劫。金某隨後攔車意圖逃離被拒載，駕駛卻當場被殺，連目擊的2名路人也被殺傷。截至目前已造成11人死亡，1人重傷，金某隨後被警方逮捕歸案。