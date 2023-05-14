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五個女博士 廣告涉貶女被調查 還面臨巨額罰款

中國新聞組／北京14日電
引發爭議的電梯視頻廣告中，幾位女性面目猙獰，握拳嘶喊：「老公氣我，喝！」、「又老一歲，喝！」、「都是你們逼的」。（取材自中國青年報）
引發爭議的電梯視頻廣告中，幾位女性面目猙獰，握拳嘶喊：「老公氣我，喝！」、「又老一歲，喝！」、「都是你們逼的」。（取材自中國青年報）

膠原蛋白飲料品牌「五個女博士」廣告被質疑侮辱女性登上熱搜，近日北京市市場監管部門已對此進行立案調查。

影音來源：YouTube

中國青年報報導，引發爭議的電梯視頻廣告中，幾位女性面目猙獰，握拳嘶喊：「老公氣我，喝！」「又老一歲，喝！」。大量網友發帖稱，該廣告內容令人不適，利用女博士噱頭、販賣容貌焦慮，「中國婦女報」隨後也點名批評其譁眾取寵、博取眼球。

上海德禾翰通律師事務所的鄧高靜律師曾解釋稱，發布侮辱、歧視女性的廣告，妨礙社會公共秩序及違背社會良好風尚。依據廣告法規定，將面臨人民幣20萬元（約2.8萬美元）以上100萬元（約14.4萬美元）以下的罰款。

報導指出，在低俗營銷之外，「五個女博士」旗下產品並無保健食品備案，卻長期宣傳其美白、抗糖功效，也涉嫌虛假宣傳。鄧高靜說，虛假宣傳依據廣告法第55條之規定，將面臨廣告費用三倍以上五倍以下的罰款，或20萬元以上100萬元以下罰款，嚴重情節的，可吊銷營業執照。

「五個女博士」一直對外稱「由五位來自於北大的醫學女博士共同打造」；在網絡上還有「五個女博士聯手北大醫學部建立聯合實驗室」的宣傳文章出現。北京大學醫學部早在2020年9月就曾發布聲明，澄清與「五個女博士」關係。

膠原蛋白飲料品牌「五個女博士」廣告，被質疑侮辱女性登上熱搜。（取材自中國青年報）
膠原蛋白飲料品牌「五個女博士」廣告，被質疑侮辱女性登上熱搜。（取材自中國青年報）

醫學 北京 歧視

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