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山西男童誤食飯店已用過棄置保險套 家長擔心染愛滋

中國新聞組／北京14日電
男童在酒店誤食使用過的保險套，媽媽擔心感染愛滋病。（取材自瀟湘晨報）
男童在酒店誤食使用過的保險套，媽媽擔心感染愛滋病。（取材自瀟湘晨報）

山西孟姓女子一家人「五一」假期到湖北武漢旅遊卻至今不敢回家，原因竟是她的兒子在住宿飯店房間裡「吃」到一個用過的保險套，只好帶著孩子暫住武漢觀察3個月，確認是否感染愛滋病，必要時將打官司討公道。

來源：YouTube

孟女指控飯店房間清理不確實，讓她的孩子暴露在愛滋病風險下；酒店則稱不清楚為何會有保險套，但願承擔孟女在觀察期間的交通費和醫療費用。

瀟湘晨報報導，孟女入住位於武漢漢陽區的一家宜尚酒店後，當她整理衣物時，發現兒子嘴裡正嚼著東西，湊近一看竟是保險套。孟女追問兒子東西是在哪裡來的，男孩指著酒店的地板給出了答案。

孟女稱，她擔心保險套是否攜帶愛滋病毒，也擔心兒子會因此感染，便帶著兒子到醫院檢查，結果顯示不是愛滋病毒攜帶者。但完全排除需要等3個月，她擔心後面的結果會有異樣。

武漢大學中南醫院醫師表示，感染愛滋病的概率是微乎其微，病毒和體液就像魚和水一樣，體液乾涸之後兩個小時，病毒就會死亡。如果家長不放心，可以做定期復查，如果3個月都是陰性，就不用再查了。

5月13日，宜尚酒店一名工作人員表示事情已經解決了，「酒店房間在入住前都會進行打掃，為什麼會出現這樣的情況等，均不清楚。」

據此前湖北經視報導，經協調，酒店方表示願意承擔孟女在此期間產生的交通費和醫療費用，但若3個月後孩子確實查出有問題，雙方只能走司法途徑解決此事，雙方對此達成一致。

律師也表示，如果帶有愛滋病病毒的保險套的確是酒店沒有及時清理，那麼酒店就有不可推卸的責任。但如果反過來，沒有證據證明保險套是由於酒店方疏忽而導致孩子拿到手上，在這種情況下，酒店方就沒有責任。

武漢 醫療費

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